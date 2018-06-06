The Weeknd заигрывает с Беллой Хадид в Instagram

После совместного отдыха в Париже The и Белла Хадид (Bella) решили больше не скрывать свои отношения. В сети до сих пор появляются фотографии молодых людей, на которых они выглядят очень счастливыми: улыбаются, смеются и увлеченно разговаривают друг с другом.

Но музыкант не перестает подогревать интерес поклонников, поэтому на днях выложил в фотографию, на которой женские руки держат пакетик с сахаром с надписью «Sugar» (богатый папик). Фанаты заметили, что маникюр у девушки в точности такой же, как у Беллы. © bellahadid

Можно сделать вывод, что парочка не расстается ни на минуту. Остается ждать официального подтверждения о возобновлении отношений, но похоже всё итак ясно.