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The Weeknd заигрывает с Беллой Хадид в Instagram
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The Weeknd заигрывает с Беллой Хадид в Instagram 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После совместного отдыха в Париже The и Белла Хадид (Bella) решили больше не скрывать свои отношения. В сети до сих пор появляются фотографии молодых людей, на которых они выглядят очень счастливыми: улыбаются, смеются и увлеченно разговаривают друг с другом.
Но музыкант не перестает подогревать интерес поклонников, поэтому на днях выложил в фотографию, на которой женские руки держат пакетик с сахаром с надписью «Sugar» (богатый папик). Фанаты заметили, что маникюр у девушки в точности такой же, как у Беллы. © bellahadid
Можно сделать вывод, что парочка не расстается ни на минуту. Остается ждать официального подтверждения о возобновлении отношений, но похоже всё итак ясно.
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