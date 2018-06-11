Наболело: «Ждала, что женится, а предложил аборт»

«Ждала, что женится, а предложил аборт»

Маме я пока не говорю про ребенка. Не знаю, что она скажет, и ей вообще не до меня. Отец нас рано бросил, мне было четыре года, я его вообще почти не помню. Говорили, что он уехал вахтовиком на Север и связался там с поварихой, так и остался. Не знаю, правда или нет, но к нам он не приезжал больше.

Мама красивая, за ней много кто ухаживал, и меня часто оставляли у бабушки. А когда я пошла в школу, переехала к ней, потому что до школы ближе и у нее всегда есть обед. А с мамой стал жить дядя Валера, перевез к ней своего сына Илюху. И он занял мое место. Я обижалась, но мама приходила с конфетами, и мы мирились. А с бабушкой мы вообще дружили, она мне много рассказывала про свою жизнь, я ее слушала.

Бабушка умерла шесть лет назад, я училась в колледже на товароведа, а потом пошла работать в магазин рядом с домом. Там и познакомилась со своим. Сейчас мне 27, я работаю кассиром в магазине у дома, мне все нравится. Сначала он просто поулыбался, потом сказал, что у меня красивые глаза, а потом стал заходить каждый день за батоном, кефиром и сигаретами. Курил он много всегда. Как-то он пришел в конце дня, дождался, когда я все закрою, и предложил проводить до дома, я согласилась. А на следующий раз он попросился в гости, я сначала не соглашалась, а потом уступила.

Он у меня был первым. И вот шесть лет он просто оставался у меня. Иногда дня на три-четыре подряд. Иногда просто заходил поесть, ну и ради мужских потребностей, а потом уходил к своим родителям. Они у него старенькие, им надо помогать.

Мне с ним было хорошо, я к его приходу старалась, чтобы у меня что-то вкусненькое было приготовлено, за чистотой-порядком следила, ждала что замуж позовет. Он обещал. Говорил, что не хочет переезжать ко мне, потому что он не КЧД, то есть не Кобель Чужого Двора. Ему нужно свое жилье, чтоб жену позвать туда. Я соглашалась. Он был прав.

Так и жили. С защитой ему не очень нравилось, потому что ощущения не те. И он никогда не покупал, я тоже не могла купить. Потому что в магазине не возьмешь, все смотрят, а в аптеке вся краснею, и город у нас маленький, аптекарша всех знает, трепет языком. Стыдно. Он говорил, что очень аккуратный и не будет стрелять туда. Но один раз не успел.

Я испугалась, быстро пошла сначала по малой нужде, потом в ванную подмыться. Нашла свою старую детскую клизму в аптечке, промыла с мылом все внутри. Но сердцем чуяла, что не поможет. Очень боялась. Ждала эти дни, и они не пришли.

Я поняла, что беременна. Высказала все ему, что пора уже определяться, и я устала от этих ночевок его. Соседки на меня косятся, и представляю, что они там за спиной болтают. Складываю фигушку им в кармане, но уже не помогает. А он сказал, что пока не нужен ребенок, все время и силы уходят на работу и стройку, лучше аборт. Извини. И ушел. А потом я узнала, что у него есть другая.

Я хотела избавиться от этого ребенка, бабушка рассказывала, что надо ноги парить в горчице, тяжести поднимать и перевешиваться через перекладину. Чтобы живот не рос. Я все делала, ноги парила каждый день, в магазине таскала туда-сюда ящики с бутылками, на перилах висела. Но живот все равно рос. Пришлось идти к врачу. Очень стеснялась, но делать нечего. Врач сказала, что четыре месяца и аборт уже нельзя.

Я не знаю, какими способами еще можно избавиться от живота, мне он не нужен. Я постоянно плачу.