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Больше, чем друзья? Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон уединились на вечернике Лили-Роуз Депп
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Больше, чем друзья? Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон уединились на вечернике Лили-Роуз Депп 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Западные СМИ подозревают, что экс-возлюбленные Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон снова вместе.
Западные СМИ снова заговорили о предполагаемом романе Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. Несмотря на то, что пара рассталась уже больше шести лет назад и за это время успела обзавестись новыми отношениями, поклонники звезд «Сумеречной» саги до сих пор надеются на их воссоединение. На днях пара снова дала повод заговорить о своем романе. Актеров застукали вместе на вечеринке Лили-Роуз Депп. Папарацци запечатлели пару во время того, как они уединились на тусовке и мило беседовали. Также сообщается, что Паттинсон ни на шаг не отходил от Стюарт.
К слову, сейчас Кристен состоит в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. При этом в интервью Стюарт отмечала, что однажды она может передумать и снова вернуться к мужчинам. Быть может, как раз воссоединиться с Робом?
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Фото:Global Look Press
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