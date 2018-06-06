Селена Гомес устала от фотографий Джастина с девушками

Селена Гомес (Selena) и Джастин Бибер (Justin) уже давно объявили о своем расставании, но до сих пор не могут забыть друг друга. Анонимный источник сообщил, что каждый раз, когда Сел видит фотографии Джастина с девушками, её это очень огорчает.

«Их отношения всегда были довольно сложными. Даже после расставания Селена все равно продолжает переживать, когда видит его в объятиях моделей или поклонниц. Она понимает, что в данный момент они не могут быть вместе, но его улыбка на последних фотографиях с отдыха на Багамах была для нее просто невыносима»

К счастью, рядом с Гомес всегда находятся преданные друзья, которые готовы поддержать ее в трудную минуту. Одна из близких подруг Селены призналась, что девушка настоятельно попросила их ограждать ее от фотографий Джастина в социальных сетях.

«У нее до сих пор бывают моменты, когда единственное, чего она хочет, это поговорить с Джастином. Но благодаря нашей поддержке она держится молодцом. Надеюсь, в скором времени они разрешает все свои разногласия и нам не придется лишать ее социальных сетей»

А как вы справляетесь с расставанием? Может есть какие-то советы для Селены?