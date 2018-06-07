Дженнифер Лоуренс закрутила роман с директором арт-галереи

27-летняя Дженнифер Лоуренс дала новый повод для слухов о своей личной жизни.

После расставания с Дарреном Аронофски к личной жизни Дженнифер Лоуренс приковано повышенное внимание. На этот раз актрису папарацци подловили во время ее прогулки с директором арт-галереи Куком Маруни. Пара была одета в свободные белые футболки, держалась за руки, а Лоуренс постоянно улыбалась. Куку 33 года, он является директором арт-галереи Gladstone Gallery.

По информации источников, пара встречается уже несколько недель. Но афишировать свои отношения влюбленные пока не торопятся. Более того, они тщательно следят, чтобы не попадаться никому на глаза. Но, увы, от папарацци им спрятаться не удалось.

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Фото:Global Look Press