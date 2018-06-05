Нашел замену! Бывший муж Маркл женится на «серой мышке

Избранница Тревора Энгельсона — полная противоположность харизматичной и яркой Меган.

Не успели британские таблоиды передохнуть после бурного обсуждения деталей свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл, как им снова пришлось взяться за перо и вернуться к теме личной жизни этой парочки: теперь в центре внимания оказался бывший супруг герцогини Сассекской. 41-летний Тревор Энгельсон сообщил, что в скором времени тоже намерен сочетаться браком во второй раз. Предложение канадский режиссер сделал Трэйси Курленд, с которой находится в отношениях с ноября прошлого года.

Тревор Энгельсон и Трэйси Курленд

Стоит отметить, что вкус у Тревора явно изменился: его нынешняя невеста очень непохожа на Меган — она блондинка и не обладает такой яркой внешностью, как Маркл. Более того, девушка никак не связана с шоу-бизнесом и кино, она работает диетологом. Возможно, Энгельсон сильно обжегся в отношениях с Маркл, поэтому и стал искать ее полную противоположность… Известно, что союз их был непростым: пара 7 лет прожила вне брака, а, поженившись, влюбленные, вскоре развелись. При этом, Меган долгое время находилась на содержании у Тревора — до тех пор, пока Кенсингтонский дворец официально не подтвердил факт их отношений с Гарри.

Меган и Тревор, 2006 год Меган и Тревор, 2011 год Вполне возможно, выбор Энгельсона никак не был связан с бывшей женой, и всему виной любовь! Хочется в это верить, однако британские таблоиды крайне скептически относятся к этой версии. Журналисты упрекают режиссера в том, что он эксплуатирует тему Маркл и пиарится за ее счет. Взять хотя бы факт того, что еще до свадьбы Меган и Гарри он объявил о том, что планирует снять сериал по собственному сценарию, который будет посвящен истории молодого человека, которого возлюбленная бросила ради брака с принцем… Подозрительным кажется и тот факт, что Тревор объявил о помолвке именно сейчас, когда все еще активно обсуждается тема свадьбы его бывшей супруги.

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