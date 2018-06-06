33-летняя Лили Аллен развелась с мужем после девяти лет отношений и двоих дочерей

Лили Аллен официально развелась с супругом.

Лили Аллен официально стала свободной. Певица объявила, что она оформила развод с мужем Сэмом Купером, в браке с которым родила двух дочек: 6-летнюю Этель и 5-летнюю Марни. Напомним, пара рассталась еще в 2016 году, но официальный развод был оформлен только сейчас. По словам Лили, с экс-супругом они сумели найти общий язык и остались друзьями. Бывшая пара оформила совместную опеку над дочками.

Напомним, в начале отношений пара пережила трагедию: у Лили на 6-м месяце беременности случился выкидыш. Тогда, по словам певицы, это событие еще сильнее сблизило ее с мужем.

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Фото:Global Look Press