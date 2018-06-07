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5 причин скрывать своего мужа
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5 причин скрывать своего мужа 

WomanHit.ru 23 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Причина №1  Это только говорится, пусть на черта похож, лишь бы был. На самом деле, женщины очень переживают, если ее спутник лыс, толст, некрасив. Большая проблема — рост, прощайте каблуки. В нашем обществе принято, чтобы мужчина был выше.
Причина №2  Красивый, ухоженный мужчина — тоже проблема. А не гомосексуалист ли он у тебя? Почему-то считается, что ради любимой женщины за собой не надо следить. Забота о внешности — женская черта. Если она проявляется в мужчине, значит, он недостаточно мужественный.
Причина №3  Домашние обязанности, которые многие мужчины выполняют с удовольствием. Почему он не должен мыть, чистить, гладить и стирать?
Причина №4  Работа — еще одна проблема. Он может быть строителем или водителем, а она руководителем. Жена не может сказать никому, что она такая успешная, а он простой парень.
Причина №5  Мужчина, который сам все решил, сразу поставил всех на свои места — это мечта тех, кто не умеет пользоваться свободой, кто хочет, чтобы за них решали. А твой советуется, не может без мнения жены и шагу ступить — позор.
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