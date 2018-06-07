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Дарья Клюкина и Егор Крид решили остаться друзьями
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Дарья Клюкина и Егор Крид решили остаться друзьями 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Как стало известно вчера, отношения Егора и Даши закончились, не успев начаться! Чтобы пару не упрекали в пиаре и надуманной любви оба решили завязать с чувствами! Как признался источник, Крид и Клюкина очень тепло к друг другу относятся, и не о какой ссоре после проекта речи не идет!
«Ребята решили остаться друзьями и во всем всегда друг друга поддерживать, просто график обоих, пока не дает им шансы строить отношения» — рассказал инсайдер! У Дарьи после участия огромное количество рекламных проектов, у Егора бесконечный гастрольный тур по миру! Клюкина очень благодарна Егору, что он подарил ей шанс стать звездой!
«Даже если бы они продолжили встречаться, это была бы любовь по мессенджеру. Кто знает, может через несколько лет они и будут вместе» — добавил приближенный к паре приятель!
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