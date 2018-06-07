«Развод — это прекрасно!»: Жанна Бадоева просит не делать из разрыва трагедию

Известная телезвезда и путешественница Жанна Бадоева поделилась с подписчиками размышлениями на тему расставаний. 42-летняя знаменитость обрела счастье только в третьем браке — с бизнесменом Василием Мельничиным и просит других не воспринимать разрыв отношений как крах всей жизни.

Телеведущая Жанна Бадоева — одна из самых харизматичных звезд шоу-бизнеса. Яркая внешность и острый язык обеспечили ей признание среди зрителей и почитателей ее таланта. Она три раза выходила замуж, причем со всеми мужьями играла свадьбы. Но разводы с бывшими возлюбленными она не воспринимает как нечто ужасное и призывает других также не делать трагедию из расставания: «Не перестану это говорить, но развод — это прекрасно! Не пугайтесь его, а воспринимайте, как шанс начать совершенно новую жизнь, как хотите именно вы!»

Сомнительное утверждение Бадоевой не могло оставить равнодушной армию ее фанатов. Далеко не все считают, что разрыв отношений, который особенно болезненный для тех, у кого есть дети, может считаться благом. Вместе с тем Жанна считает, что следует акцентировать внимание на позитивных моментах, которые приносит развод: «Да, будут опускаться руки и много слез, а поначалу будет невыносимо трудно. Но разве мы не хотим быть счастливыми? Чтобы нас любили и уважали? Конечно, хотим! И для этого нужно работать над собой, над отношениями».

Для одних людей расставание с мужьями/женами действительно стало глотком свежего воздуха, а для других чувства были сравнимы со смертью, ведь из их жизни уходил некогда близкий человек. Свои мнения подписчики Жанны Бадоевой обозначили в комментариях к ее посту: «Если нет любви, развод — это радость». «Это точно. Но детей жалко. Они очень скучают по папе». «Для нас развод стал трамплином, чтобы каждый сам смог развиваться… И все-таки мы вместе снова и продолжаем наш путь». «Вот прожить с единственным мужчиной и каждый день убивать в себе свое эго, и вновь возрождаться в новом качестве — это прекрасно!» «Мне кажется, развод — это точно не прекрасно, но и не ужасно. Это грустно, но соглашусь, что это и начало новой страницы. Грустно потому, что что-то важное из жизни уходит…».

Напомним, первым мужем светской львицы был нефтяной бизнесмен Игорь Кураченко, от него у нее есть сын, вторым — известный режиссер Алан Бадоев , от которого она родила дочку. Третий брак с бизнесменом Василием Мельничиным был заключен в 2015 году, супруги живут в Италии.

Жанна Бадоева считает, что в отношениях все имеют право на ошибку и утверждает, что мужчины стараются выбирать женщин, которые имеют много общего с их мамами.

Публикация от Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 4 Июн 2018 в 9:00 PDT