Ваши сильные стороны в постели (если верить гороскопу)

Овен

Инициативность. Женщины-Овны всегда готовы к сексу. Их не придется долго уговаривать, хотя, надо признать, романтические поступки своих мужчин они очень даже ценят. Но если партнеру не хватает решительности, «овечка» возьмет все в свои руки и сделает так, как надо. Как ей надо, разумеется.

Телец

Последовательность. У Тельцов все «по полочкам»: никакой спешки или спонтанности. Секс — не исключение: в этом процессе все должно идти по плану. Без поцелуев и предварительных ласк вашему партнеру точно не обойтись.

Близнецы

Богатая фантазия. Близнецы не откажутся от спонтанного секса в каком-нибудь необычном месте, причем, очень может быть, что в дамской сумочке у представительницы знака окажется какая-нибудь изящная секс-игрушка. Ну и вообще, с воображением у Близнецов все отлично: используйте свою фантазию, чтобы приятно удивить любимого мужчину.

Рак Умение уступать. Женщина-рак готова уступить инициативу мужчине и позволить ему сделать ей хорошо. Она не будет командовать и требовать невозможного. Но завоевать сердце Рака — не самая простая задача: не каждого мужчину представительница этого знака пустит в свою постель. И в свое сердце.

Лев Решимость. Флирт и желание очаровывать у Львиц в крови. Такая женщина не будет сидеть и ждать, пока ее покорят: она сама покорит, кого угодно. Дорогие духи, сексуальное нижнее белье, ухоженный внешний вид — все это имеет для девушек, рожденных в месяц Льва, огромное значение. Они легко влюбляют в себя мужчин, но сами редко отдаются чувству целиком и полностью. Секс для них — игра, но ооочень увлекательная.

Дева

Постоянство. Мимолетные связи — это вообще не про Деву. Если уж эта дама кем-то увлеклась, то это у нее всерьез (и, возможно, надолго). Партнер Девы может быть уверен: она не изменит.

Весы

Нежность. Да, эти девушки умеют приласкать — и словом, и жестом. В постели с такой чуткой особой мужчина будет ощущать себя примерно как сыр в масле. А женщина-Весы и рада стараться: лишь бы видеть, что любимому хорошо и комфортно.

Скорпион

Неутомимость. Кажется, эти дамы никогда не устают от секса. Любые фантазии партнера женщина-Скорпион постарается воплотить в жизнь, причем, сделает это так, чтобы стать для него единственной и неповторимой. Каждая ночь с женщиной-Скорпионом не похожа на предыдущую: удивлять они однозначно умеют.

Стрелец

Жизнелюбие. Женщины-Стрельцы не станут превращать секс в рутину. Им чужды философские размышления и вопросы из серии «а ты меня точно любишь?». Им куда важнее брать от жизни все и получать удовольствие от процесса, отдаваясь ему целиком и полностью.

Козерог

Настойчивость. Женщине-Козерогу проще дать то, чего она хочет, чем объяснить, почему ничего из этого не получится. Мужчинам это, скорее, нравится, и «Козерожки» своей «суперсилой» активно пользуются.

Водолей

Чуткость. Женщина-Водолей умеет угадывать желания своего мужчины, но только в том случае, если они находятся на одной волне. Если нет, то секс у них вообще едва ли случится: эмоциональная близость для представительниц этого знака куда важнее физической.

Рыбы

Романтичность. Женщины-Рыбы тонко чувствуют и часто предугадывают желания любимого. Рыбам важно не только получить, но и доставить удовольствие, а еще они всегда готовы пожалеть, приласкать и окружить заботой.