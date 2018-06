Женись на мне: 7 звездных мам, которые сами сделали предложение руки и сердца

Говорят, если очень долго ждать, можно увидеть, как любимая девушка выходит замуж. По всей видимости, эти знаменитые женщины решили, что их собственная безынициативность может привести к… потере мужчины.

Прекрасный ресторан, миллион алых роз, маленькая коробочка, кольцо со сверкающим камнем… Этот сценарий становится идеальным в том случае, если заветный вопрос задает мужчина, а девушка со слезами на глазах робко произносит «Да».

В день рождения Глюк’oZы (7 июня певица празднует 32-летие) «Летидор» вспоминает самых смелых звездных мам, которые решили пойти наперекор традициям и сами предложили любимому отправиться в загс.

Предлагаем вам вместе разобраться, инициатива в данном вопросе приветствуется или все-таки наказуема.

www.visualrian.ru Наталья Ионова и ее муж Александр Чистяков — одна из тех пар, которыми восхищаются поклонники. Супруги воспитывают двух дочерей Веру и Лидию, а их крепкому союзу в этом году исполнится уже 12 лет (кстати, в конце 2016 года певица и бизнесмен получили престижную награду от журнала «ОК!» и стали парой десятилетия).

Но Глюк’oZа убеждена, что если бы она не сделала первый шаг, возможно, этого счастливого союза и не было бы. Да, вы не ослышались. Как призналась Наталья в интервью Cosmopolitan , будучи 20-летней девчонкой, она, сама того не ожидая, в разгар вечеринки сделала Александру предложение руки и сердца, заявив, что «лучше он не найдет»:

Я произнесла это с такой уверенностью, что Саша просто оторопел: «Что?!» Рядом сидел Михаил Шац . Чистяков ему говорит: «Миш, ты слышал, что она сказала? Предложила мне жениться на ней». Шац ответил: «Ни в коем случае!»

Буквально на следующий день певица улетела на гастроли, а еще спустя две-три недели Чистяков пришел с кольцом и сказал, что согласен принять предложение девушки.

Позже он признался: «Я настолько не был готов жениться, что, наверное, никогда не сделал бы предложение». Ему приходилось переживать сложные расставания. Но я поразила его своей наглостью. Не зря считают, что она второе счастье. Сама до сих пор не понимаю, что тогда на меня нашло,

— вспоминала Глюк’oZа в ходе беседы.

Starface.ru Со своим будущим мужем Михаилом Боярским Лариса Луппиан познакомилась в театре. Актриса не раз признавалась, что поначалу Михаил не произвел на нее сильного впечатления. А после их совместного участия в спектакле «Трубадур и его друзья», где Лариса сыграла принцессу, а Михаил Трубадура, их роман стал набирать обороты.

Лариса в один прекрасный момент поняла, что любит этого человека, хочет за него замуж, жить вместе и, наконец, подарить актеру детей. Но Михаил не особо торопился переводить отношения на новый уровень, поэтому Луппиан, как человек целеустремленный, взяла ситуацию в свои хрупкие руки.

Я ему первая сказала «Давай поженимся». Потому что подружки стали потихоньку выходить замуж, хотелось уже как-то определиться. Он сказал: «Да-да, конечно!» Он не хотел со мной ссориться,

— вспоминала актриса в программе «Судьба человека с Борисом Кочевниковым» на телеканале «Россия 1».

В браке у Ларисы и Михаила родились двое детей — Сергей и Лиза. Лиза пошла по стопам родителей и стала актрисой, а Сергей выбрал для себя профессию экономиста.

portal.picture-alliance.com Всего несколько дней назад звездная пара отметила 20-ю годовщину брака. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер познакомились примерно 31 год назад (они снимались в рекламной кампании нижнего белья). Однако дальше легкого флирта отношения так и не зашли. Зато молодые люди стали дружить — дружить настолько, что именно Гербер был тем самым человеком, который поддержал Кроуфорд после расставания с Ричардом Гиром

Правда, «поддержка» у Рэнди была своеобразная, ведь он-то был в свою подругу влюблен.

[20 years ago today walking down the «aisle.» @RandeGerber, I couldn’t have chosen a better man to do this thing called life with. I love you! 📷 @ArthurElgort] (https://www.instagram.com/p/BjXbsLaFkDT/)

Публикация от [Cindy Crawford] (https://www.instagram.com/cindycrawford/) (@cindycrawford)

29 Май 2018 в 8:19 PDT Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете,

— вспоминала модель в интервью журналу Harper’s Bazaar.

Именно поэтому супермодель решила действовать. Она не стала ждать, пока Гербер наберется смелости, и сама сделала ему предложение. Разумеется, Рэнди ответил «Да!»

Сейчас дети пары — 18-летний Пресли и 16-летняя Кайя — продолжают дело своих родителей в модельном бизнесе.

portal.picture-alliance.com От кого-кого, а от Пинк поклонники ожидают эксцентричных поступков — причем не только на сцене. И известная певица не подводит.

Так, например, она дважды не принимала колечко с камнем от своего возлюбленного мотогонщика Кэри Харта, но в 2005 году решила, что хватит валять дурака — и сделала предложение руки и сердца сама.

Произошло это в 2005 году в тот момент, когда Харт лихо входил в поворот во время гонки.

Он поднял глаза на трибуну, где сидела его девушка, и… увидел в ее руках табличку: «Ты женишься на мне?», а потом заметил вторую «Я серьезно!»

Разумеется, он женился. Однако счастье супругов не было долгим — через два года певица объявила поклонникам, что она и Кэри больше не пара (однако развод не был оформлен).

[It’s #husbandappreciationday so I’m gonna do this one publicly. This friggin guy right here BEST DAD. BEST FRIEND. BEST MAN. He’s the glue that holds us all down and together. He’s the best friend a person could ever want. He’s the dreamiest, toughest, most creative, forgiving, flexible, supportive, loving human and I love him with all my heart. @hartluck] (https://www.instagram.com/p/Bh2jqAGF565/)

Публикация от [P!NK] (https://www.instagram.com/pink/) (@pink)

21 Апр 2018 в 5:22 PDT Но в 2010 году в эфире ток-шоу Пинк заявила Опре Уинфри, что готова начать с мужем все сначала.

Сейчас у пары подрастают двое детей — 7-летняя Уиллоу и 1,5-годовалый Джеймсон. И, кажется, все недопонимания остались позади.

Российская актриса познакомилась со своим будущим мужем на съемках фильма «Манипулятор». В своих интервью Эвелина не раз признавалась, что это была любовь не с первого взгляда, а с первого нюха. Бледанс настолько вскружил голову парфюм продюсера картины, что она сама попросила у него номер телефона, сама инициировала отношения, а также сама сделала ему предложение.

Причем о своих чувствах актриса говорила не раз и не два. Семин сказал «Да» лишь в третий раз!

В своем интервью «7 Дней» Александр вспоминает это так:

В нашем союзе инициатива исходит от женщины. Ведь руку и сердце мне тоже первой предложила Эвелина, причем делала это неоднократно! Она часто вгоняла меня в краску во время прогулок по Риму или Праге, когда становилась на колено и принародно просила меня стать ее мужем. Я каждый раз обещал подумать. Разумеется, это была игра, но она придавала тонус нашим отношениям.

К сожалению, этого тонуса хватило ненадолго. В 2017 году в ходе программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» актриса призналась, что уже год, как они с мужем расстались.

[Публикация от Evelina Bledans (@bledans)] (https://www.instagram.com/p/BhCjqztlXP-/)

1 Апр 2018 в 12:42 PDT Однако бывшие супруги продолжают вместе воспитывать 6-летнего сына Семена, которому был диагностирован синдром Дауна.

portal.picture-alliance.com Долгих шесть лет влюбленные шли к тому, чтобы официально узаконить свои отношения. Точнее шла Кристен, а актер Дэкс Шепард лишь позволял себя вести. А как еще объяснить тот факт, что Белл сама сделала предложение руки и сердце своему возлюбленному? Причем, звезда фильма «Очень плохие мамочки» сделала это с помощью социальной сети!

В «Твиттере» актриса написала: «Дэкс Шепард, ты женишься на мне?»

И причем «хорошая девочка Кристен» (именно так в своих интервью называет девушку Шепард) решилась на это после того, как узнала о не слишком радужном прошлом мужчины (напомним, однажды во время радиоэфира актер признался, что в детстве не раз подвергался сексуальному насилию, а в зрелом возрасте абсолютно разочаровался в институте брака).

Она практически не верила, что я женюсь на ней и смирюсь с моногамией, отцовством и другими подобными вещами. Первые полтора года наших отношений мы ссорились каждую неделю,

— цитировал Spletnik слова Дэкса.

К слову, хорошим отцом ему стать удалось. Сейчас влюбленные воспитывают двух дочерей — Линкольн и Дельту.

Starface.ru Вы удивитесь, но эта пара имеет полное право находиться в нашем рейтинге.

Нет, конечно, Алла Борисовна не вставала перед Максимом на одно колено, не пела серенады под его окном, но именно она была инициатором начала их семейной жизни.

Случилось это в момент, когда Галкин отмечал на даче у Александра Буйнова свой 32-й день рождения (тогда же был день рождения и у супруги Буйнова Алены, поэтому два праздника решено было объединить).

Как говорится в книге Федора Раззакова «Максим Галкин: узник замка Грязь», в тот день Примадонна произнесла в адрес юмориста многозначительный тост:

Максим, даже не думай, я тебя никому не отдам! И, может быть, женю на себе…

Как мы видим, слова Аллы Борисовны оказались пророческими. В 2011 году влюбленные поженились, в 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри, а в ноябре прошлого года они обвенчались.

Фото: www.visualrian.ru