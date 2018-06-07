Дженнифер Энистон возмущена новым романом бывшего супруга с молодой актрисой

Дженнифер Энистон и Джастин Теру казались идеальной парой, но в начале этого года неожиданно объявили о разводе. По слухам, именно Энистон стала инициатором расставания с мужем. Некоторые инсайдеры сообщали, что актриса устала от свободного нрава мужа и может даже просто хотела припугнуть артиста расставанием, но Теру не стал задерживаться в общем доме и довольно быстро съехал.

Джастина за последние несколько месяцев уже не раз заставали в обществе молодых девушек, а в минувшие выходные Теру провел все выходные во Франции в компании актрисы Эммы Стоун . Инсайдеры сообщили, что 29-летняя Стоун действительно встречается с бывшем мужем Энистон, но пока что пара старается скрыть свои отношения от публики.

«Они действительно встречаются, но пытаются скрыть это от публики. И все знают, что это приводит Дженнифер в бешенство», — сообщает издание Radar Online.

Более того, Эмма и Дженнифер были пусть и не близкими подругами, но все же приятельницами, поэтому новые отношения Джастина с актрисой стали большим ударом для Энистон. По некоторым данным, Дженнифер еще надеялась вернуть бывшего мужа и восстановить отношения, но Теру слишком увлекся новой пассией. При этом сама Эмма отмечает, что они с Джастином просто друзья, но поклонники мало верят в оправдания артистки.