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«Он знатный ловелас»: Эмбер Херд встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум
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«Он знатный ловелас»: Эмбер Херд встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В сети обсуждают новый роман голливудской актрисы Эмбер Херд, бывшей жены звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. После развода она некоторое время состояла в отношениях с миллиардером Илоном Маском, а сейчас ее заметили в компании бывшего бойфренда модели Хайди Клум — арт-дилера Вито Шнабеля.
Новым избранником 32-летней Эмбер Херд стал Вито Шнабель, который ранее встречался с известной моделью Хайди Клум. Слухи о любовных отношениях молодых людей ходили давно, но теперь информация подтвердилась. В СМИ попали фотографии, сделанные в Нью-Йорке — пара отправилась на свидание.
Во время прогулки Херд и Шнабель крепко держались за руки, что не оставило сомнений — речь не идет о дружбе. Поклонники считают, что знаменитости гармонично выглядят вместе. Вито выбрал белые рубашку и брюки, а Эмбер нарядилась в белую же полупрозрачную футболку и черный сарафан. Они провели долгий вечер в ресторане и выглядели очень счастливыми.
Актриса ранее была замужем за своим коллегой Джонни Деппом, но после года семейной жизни она обвинила его в физическом и психологическом насилии. Побои она продемонстрировала в суде и получила солидную денежную компенсацию за причиненный экс-мужем ущерб. Деньги кинозвезда решила направить на благотворительность. Новый союз Эмбер Херд многим кажется бесперспективным: «Повстречаются и разойдутся, я уверена». «Не нравится мне этот мужчина, не пара он моей любимой актрисе».
«Зачем она с ним встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум, он и с другими звездами любовь крутил, но не женился на них». «О, это Вито Шнабель! Он знатный ловелас, я считаю, что он просто нашел очередную жертву, поматросит и бросит». «Ой, Эмбер та еще штучка, она вон как ловко Джонни Деппа поставила на место, ей палец в рот не клади». Что касается бывших пассий влюбленных, то о личной жизни Джонни Деппа мало что известно, он сейчас занят работой и выглядит изможденным. Фанаты надеются, что это только ради новой роли в фильме. А супермодель Хайди Клум обрела личное счастье с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулицем, который младше ее на 16 лет.
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