Точно вместе! Эмбер Херд заметили с Вито Шнабелем

Первые слухи о том, что Эмбер Херд (32) встречается с бывшим бойфрендом Хайди Клум (45) Вито Шнабелем (31) появились в начале мая. Тогда парочку заметили вместе в автомобиле.

И вот, появилось еще одно подтверждение — актриса и арт-дилер снова появились на публике вместе. Эмбер и Вито попали в объективы камер папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Влюблённые держались за руки по пути в ресторан.

Фото смотри здесь.

Напомним, после своего скандального развода с Джонни Деппом (54) Херд несколько месяцев встречалась с Илоном Максом. Ну а Вито три года был в отношениях с Хайди Клум, но модель устала терпеть измены бойфренда (вспомнить хотя бы скандал с Дашей Жуковой (36), тогда еще женой Романа Абрамовича (51)).

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tochno-vmeste-ember-herd-zametili-s-vito-shnabelem/