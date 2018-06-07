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Точно вместе! Эмбер Херд заметили с Вито Шнабелем
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Точно вместе! Эмбер Херд заметили с Вито Шнабелем 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Первые слухи о том, что Эмбер Херд (32) встречается с бывшим бойфрендом Хайди Клум (45) Вито Шнабелем (31) появились в начале мая. Тогда парочку заметили вместе в автомобиле.
И вот, появилось еще одно подтверждение — актриса и арт-дилер снова появились на публике вместе. Эмбер и Вито попали в объективы камер папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Влюблённые держались за руки по пути в ресторан.
Фото смотри здесь.
Напомним, после своего скандального развода с Джонни Деппом (54) Херд несколько месяцев встречалась с Илоном Максом. Ну а Вито три года был в отношениях с Хайди Клум, но модель устала терпеть измены бойфренда (вспомнить хотя бы скандал с Дашей Жуковой (36), тогда еще женой Романа Абрамовича (51)).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tochno-vmeste-ember-herd-zametili-s-vito-shnabelem/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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