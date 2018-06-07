Оксана Лаврентьева устроила грандиозный девичник перед свадьбой с писателем Цыпкиным

О том, что основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева выходит замуж, Teleprogramma.pro сообщала еще в марте. Избранником светской львицы стал писатель Александр Цыпкин . Тогда, в общем микроблоге пары, где они публикуют свои совместные снимки, появилась запись, после которой стало понятно, что влюбленные решили узаконить свои отношения. «Котик, давай поженимся? Давай», — подписали совместный кадр жених и невеста.

Оксана Лаврентьева гот овится к свадьбе с Александром Цыпкиным/Фото: Instagram Stories

Вечеринка, нужно сказать, получилась по-настоящему запоминающийся с танцами, песнями и огромным количеством фотографий, которыми подруги невесты не забывали делиться в соцсетях.

Оксана Лаврентьева собрала многочисленных подруг на девичнике/Фото: Instagram Stories

Напомним, что ранее Александр Цыпкин был женат, но развелся в июне прошлого года. Оксана Лаврентьева тоже была замужем, у нее двое детей.