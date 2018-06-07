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Оксана Лаврентьева устроила грандиозный девичник перед свадьбой с писателем Цыпкиным
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Оксана Лаврентьева устроила грандиозный девичник перед свадьбой с писателем Цыпкиным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
О том, что основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева выходит замуж, Teleprogramma.pro сообщала еще в марте. Избранником светской львицы стал писатель Александр Цыпкин. Тогда, в общем микроблоге пары, где они публикуют свои совместные снимки, появилась запись, после которой стало понятно, что влюбленные решили узаконить свои отношения. «Котик, давай поженимся? Давай», — подписали совместный кадр жених и невеста.
Минувшим вечером Оксана Лаврентьева устроила грандиозный девичник по случаю предстоящего бракосочетания. Поздравить девушку с таким важным событием в одном из фешенебельных столичных ресторанов собрались многочисленные знаменитости, в том числе: Полина Гагарина, Александр Терехов, Полина Киценко, Ника Белоцерковская и многие-многие другие.
Оксана Лаврентьева гот овится к свадьбе с Александром Цыпкиным/Фото: Instagram Stories
Вечеринка, нужно сказать, получилась по-настоящему запоминающийся с танцами, песнями и огромным количеством фотографий, которыми подруги невесты не забывали делиться в соцсетях.
Оксана Лаврентьева собрала многочисленных подруг на девичнике/Фото: Instagram Stories
Напомним, что ранее Александр Цыпкин был женат, но развелся в июне прошлого года. Оксана Лаврентьева тоже была замужем, у нее двое детей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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