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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе
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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Похоже, возвращаться к бывшим — это новая тенденция среди звездных моделей. Еще недавно сестра Джиджи Белла воссоединилась с Weeknd, а теперь и она сама решила вспомнить прошлое. Старшая Хадид вернулась к Зейну.
Поклонники пары ликуют. Еще бы! Они были и уже теперь вновь есть самая красивая молодая пара. Ребята расстались в марте этого года. Говорят, проблема была в плотном графике звезд. Надеемся, что влюбленные найдут время друг на друга. Например, Джиджи уже пропустила вечеринку по случаю премьеры фильма «8 подруг Оушена» ради вечера с Зейном.
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