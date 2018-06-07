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Кендалл Дженнер встречается с Анваром Хадид
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Кендалл Дженнер встречается с Анваром Хадид 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Среди наших любимых моделей настоящий романтический бум. Да еще и неожиданный. Кендалл Дженнер, которая еще недавно отрицала любые отношения, сейчас встречается с младшим братом Беллы Хадид — 19-летним Анваром. Кендалл чуть старше своего нового возлюбленного — сейчас модели 22.
Официально Дженнер и Хадид не подтверждали своих чувств, но камере все видно. Пару застали целующимися на вечеринке премии CFDA, которая пару дней назад прошла в Нью-Йорке. Мы рады такому тандему. Ребята общаются уже очень давно, и это должно было случиться.
Кендалл и Анвар
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