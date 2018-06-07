Кендалл Дженнер встречается с Анваром Хадид

Среди наших любимых моделей настоящий романтический бум. Да еще и неожиданный. Кендалл Дженнер , которая еще недавно отрицала любые отношения, сейчас встречается с младшим братом Беллы Хадид — 19-летним Анваром . Кендалл чуть старше своего нового возлюбленного — сейчас модели 22.

Официально Дженнер и Хадид не подтверждали своих чувств, но камере все видно. Пару застали целующимися на вечеринке премии CFDA, которая пару дней назад прошла в Нью-Йорке. Мы рады такому тандему. Ребята общаются уже очень давно, и это должно было случиться.

Кендалл и Анвар