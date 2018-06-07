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Мимими дня: Райан Гослинг купил дочери молочный коктейль
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Мимими дня: Райан Гослинг купил дочери молочный коктейль 

Журнал ОК! 1 час назад
Каждое появление Райана Гослинга и Евы Мендес на публике вызывает особый ажиотаж у поклонников пары, а когда с ними еще и их дочери, то от фотографий невозможно оторваться. Так произошло и со свежими снимками актера и трехлетней Эсмеральды.
Фотография: Legion-Media Райан Гослинг с Эсмеральдой
На днях папа и дочь отправились в одно из кафе Лос-Анджелеса, чтобы насладиться любимыми молочными коктейлями. Почему любимыми? Да просто посмотрите на это счастливое лицо малышки.
Райан Гослинг c Эсмеральдой
Райан Гослинг c Эсмеральдой
Райан Гослинг c Эсмеральдой
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и полуторогодовалую Аманду. Актеры познакомились в 2011-ом, а в позапрошлом году, по слухам, обвенчались.
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