Мимими дня: Райан Гослинг купил дочери молочный коктейль

Каждое появление Райана Гослинга Евы Мендес на публике вызывает особый ажиотаж у поклонников пары, а когда с ними еще и их дочери, то от фотографий невозможно оторваться. Так произошло и со свежими снимками актера и трехлетней Эсмеральды.

Фотография: Legion-Media Райан Гослинг с Эсмеральдой

На днях папа и дочь отправились в одно из кафе Лос-Анджелеса, чтобы насладиться любимыми молочными коктейлями. Почему любимыми? Да просто посмотрите на это счастливое лицо малышки.

Райан Гослинг c Эсмеральдой

Райан Гослинг c Эсмеральдой

Райан Гослинг c Эсмеральдой

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и полуторогодовалую Аманду. Актеры познакомились в 2011-ом, а в позапрошлом году, по слухам, обвенчались.