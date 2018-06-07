Секс для женщин более отвратителен, чем для мужчин

Женщины считают секс более отвратительным, чем мужчины. К такому удивительному выводу пришли учёные из США. Что общего между собой имеет протухшая пища, гноящиеся раны и рискованный секс без презервативов? Люди считают все эти явления отвратительными, причём женщинам они доставляют большее отвращение, чем мужчинам, как показал опрос более 2 500 представителей обоего пола. 66% респондентов были женщинами, которые оценивали самые разные неприятные жизненные сценарии. В ходе опроса его авторы предложили респондентам 72 ситуации, прося оценить их по шкале от «не вызывает отвращения» до «невероятно отвратительно». Когда авторы опроса изучили его результаты, то выяснилось, что по всем без исключения сценариям у женщин уровень отвращения был выше, чем у мужчин. Ну а самые сильные различия касались разного рода неприятных сценариев, связанных с занятиями сексом. Женщинам почему-то эти ситуации оказались более мерзкими, чем мужчинам. Как полагают исследователи, человечество эволюционировало для того, чтобы с помощью чувства отвращения защищать свое здоровье. Что же касается секса, то женщин отвращает от некоторых его разновидностей ситуации, при которых они могут навредить себе или своим детям. К примеру, так называемый рискованный или опасный секс грозит заражением разного рода заболеваниями, передающимися половым путём. Примечательно, что хотя человечество узнало о существовании венерических болезней, по-настоящему, только в XIX веке, когда разобралось, как именно они передаются, отвращение к незащищенному и рискованному сексу у людей выработалось значительно раньше. Другими словами, наши далёкие предки ещё на уровне интуиции понимали, чем грозят подобные сценарий, как подчеркивают авторы исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)