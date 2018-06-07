«И в горе, и в радости»: Рита Дакота трогательно призналась в любви мужу

Выпускники «Фабрики звезд-7» Рита Дакота Влад Соколовский на днях отметили третью годовщину брака. Изначально они были хорошими друзьями, затем сыграли свадьбу. Сейчас молодые люди не скрывают пылких чувств друг к другу и воспитывают полугодовалую дочку Мию.

Певица Рита Дакота и ее любимый муж Влад Соколовский уже довольно долго вместе. Их любовь не была с первого взгляда, они некоторое время общались на дружеской ноте. Поклонники и подумать не могли, что артисты смогут построить крепкую семью и обретут личное счастье друг в друге. Тем не менее это так и исполнительница трогательно призналась в любви мужу: «У нас годовщина. Сегодня ровно 3 года со дня свадьбы и венчания. Если верить Бегбедеру, то это конец. Интересно, а Бегбедер имел в виду именно свадьбу или вообще отношения? Ибо если считать с начала, то уже пятый год, то есть мы таки сломали систему?»

По словам Дакоты, она любит своего мужа «до Луны и обратно» и желает подобного всем и каждому. Рита отмечает, что нашла свою половинку, родственную душу, человека, с которым ей весело проводить время в режиме 24/7, с кем легко дышать, смеяться и мечтать: «С кем уж поистине „и в горе, и в радости“. Настоящая любовь существует, точно вам говорю». Мечты 28-летней Риты Дакоты, как и многих молодых людей, связаны со счастливой жизнью с объектом любви и смертью в один день. Артистка надеется, что они с Владом Соколовским проживут вместе счастливо и умрут в преклонном возрасте, держась за руки и «лежа на траве где-то под звездным небом». Звезде даже кажется, что она любила супруга «все свои прошлые жизни» и она уверена, что всегда будет его любить.

Поклонников растрогало откровенное послание знаменитости мужу, который на своей странице также обозначил свои эмоции, правда, куда более сдержанно: «Ты все знаешь, малыш, у нас свой мир, свой космос». Фанаты осыпали пару пожеланиями сохранить большое и светлое чувство, тогда как недоброжелатели указали на то, что «счастье любит тишину»: «Поздравляю вас! Будьте счастливы!» «Искренне поздравляю! От этих слов и большой вашей любви, которая чувствуется даже в тексте, на глазах выступают слезы. Вселенского счастья вам!» «Да, неземная любовь, надолго ли?»

«И это действительно счастье настоящее найти и быть вместе со своим соулмейтом, лучшим другом, любовью всей своей жизни и в горе и в радости все проходить вместе, все приключения на двоих такой кайф!». «Как трогательно! Это очень здорово, что вы такие молодые, красивые, женаты, у вас уже есть дочь и вы венчаны! Поздравляю вас!» «Ой, не верю я в эти эмоции на публику, о таких вещах кричать не стоит». Дакота и Соколовский вместе пережили не только позитивные моменты, в их семейной жизни были и проблемы. Рита недавно призналась, что после рождения дочки столкнулась с «самой страшной послеродовой депрессией», которую ей, к счастью, удалось победить.