Сестра Ольги Рапунцель готовится к свадьбе

Несколько дней назад стало известно, что Алена Савкина, которую чаще называют Рапунцель , ждет первенца. Этой радостной новостью поделился ее возлюбленный Илья Аббаров. Сейчас девушка находится на четвертой недели беременности и не знает пол малыша. При это отец будущего ребенка мечтает о мальчике, а его избранница о девочке. Чтобы малыш родился в настоящей семье влюбленные решили пожениться.

В эфире «Дома-2» Илья сделал предложение возлюбленной. «Я действительно очень рад, что я тебя встретил и искренне люблю, потому что я очень долго определялся, менял женщин раньше, как перчатки или как машины. Но я, действительно, благодарю Бога, что встретил именно тебя. Хочу, чтобы ты стала моей женой», — произнес он и подарил Алене букет белых роз. Затем Аббаров встал на одно колено и преподнес избраннице кольцо. Рапунцель была так рада, что не могла сдержать слез. «Признаюсь, было очень волнительно, и все, как я мечтала! Наш малыш будет расти в большой и любящей семье!», — позже написала она на своей странице в соцсети.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1795759934741070850_6966107709"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.575)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.575)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники были не менее рады за пару, так как они встретились именно на проекте и смогли построить отношения. Сестра Алены Ольга также расплакалась от счастья. Однако чуть ранее Рапунцель заверила, что становится все популярнее и это не нравится ее родственнице. По словам девушки, Ольга ревнует ее и считает главной конкуренткой в конкурсе «Человек года».