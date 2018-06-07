«В России самые красивые женщины в мире»: зарубежные футболисты и их русские жены

Сальваторе и Катерина Боккетти

Центральный защитник «Спартака» (в прошлом игрок «Рубина» и итальянской сборной) познакомился с будущей супругой в Мытищах, ближайшем к базе клуба городе. Детали первой встречи Сальваторе предпочитает оставить при себе со словами: «Это моя личная жизнь, не хотел бы рассказывать». Говорят, Боккетти долго добивался расположения девушки подарками, цветами и признаниями в любви на ломаном русском — и Катерина не устояла. Пара сыграла свадьбу в мае 2014-го, сейчас супруги воспитывают сына Марио и дочь Грейс. Для любимой Сальваторе купил дом в коттеджном поселке Новые вешки и выучил русский, Катерина же овладела итальянским. С детьми каждый из родителей говорит на своем родном языке, так что малыши, как отмечает футболист, вырастут полиглотами.

«В России самые красивые женщины в мире, — уверен спортсмен. — Поэтому у меня русская жена. Считаю, что прекраснее нее никого нет».

Люк и Кристина Уилкшир

Русско-австралийский союз образовался в подмосковном Новогорске, где будущие супруги постоянно пересекались. Полтора-два года Люк и Кристина дружили, но потом поняли — друг без друга не могут. Первое и очень необычное свидание пары прошло на автомойке, после чего влюбленные отправились домой к девушке, знакомиться с родителями. Все члены семьи влюбились в Уилкшира и безоговорочно приняли мужчину. Однако свадьбу пара сыграла тайно, отправившись в Австралию. Здесь же супруги живут и сейчас, воспитывая сына и дочь — в Вуллонгонг пришлось переехать, когда контракты Люка со столичными командами закончились. Но обрусеть футболист успел: полюбил национальные блюда и принял крещение под именем Лука.

Люк и Кристина Уилкшир. Фото: facebook.com Кристиан Нобоа и Ольга Романова-Нобоа

Российская карьера эквадорского футболиста началась в казанском «Рубине» . Столице Татарстана Нобоа благодарен не только за клуб, но и за прекрасную супругу Ольгу. Правда, после знакомства с девушкой спортсмен уехал в родную страну со словами, что наверняка больше не вернется в Россию. Но ошибся: спустя четыре месяца после первой встречи Кристиан перевез возлюбленную к себе и сделал ей предложение — наполовину по-русски, наполовину по-английски. Организацию свадьбы Нобоа полностью взял на себя (даже туфли невесте подобрал!), предоставив избраннице заниматься лишь вопросами платья и меню для гостей. Влюбленные расписались в России, обвенчались в Эквадоре, стали родителями двух мальчишек. «Я забрала лучшего мужчину Эквадора», — говорила счастливая Ольга. Однако сейчас в паре не все гладко: ни общих снимков, ни совместных выходов, а на вопросы о своем семейном положении Романова-Нобоа отвечает просьбой не заставлять ее оправдываться.

Кристиан Нобоа и Ольга Романова-Нобоа. Фото: www.instagram.com/olganoboaromanova, cristhian_noboa

Флоран — французский нападающий, игравший в России всего два года, Анастасия — модель из Хабаровска, а образовалась интернациональная семья и вовсе в третьей стране. «Это было на вечеринке в Испании, — объясняет спортсмен. — Настя работала манекенщицей, а я приехал на фотосессию для журнала. Она не знала ничего ни обо мне, ни о футболе! Теперь смотрит по телевизору только футбол!». Став женой Флорана, Анастасия вместе с возлюбленным исколесила полмира — Синама-Понголь играл за французский, американский, швейцарский, португальский, тайский и другие клубы. О своем решении «русская Рианна », как именуют блондинку за сходство с певицей, не жалеет, но по родной стране скучает — оказавшись в России, Анастасия первым делом заказывает борщ.

Анастасия и Флоран Синама-Понголь. Фото: instagram.com/flosinama_pongolle4

До встречи с русской красоткой бразильский спортсмен жил в фактическом браке с другой женщиной и дважды стал отцом. Этот факт биографии Феррейры Наталью не смутил, и девушка ответила взаимностью на ухаживания мужчины — знакомство произошло на вечеринке в Москве. Отношения развивались стремительно: спустя два месяца Ари пригласил спутницу в Бразилию, чтобы представить родителям и вместе отпраздновать Новый год. Там же влюбленные стали мужем и женой.

«Забавно, но то, что у нас называется банкетный зал, в Бразилии называют буфетом. Поэтому можно сказать, что свадьбу сыграли в буфете, — смеясь вспоминала Наталья. — Помню момент, когда подхожу к Ари и вижу этот блеск в его глазах, а он говорит: боже, какая ты красивая. Это навсегда останется в памяти».

Ари и Наталья поженились, когда девушка уже была в положении, вскоре в семье спортсмена появилась дочь Ариане Грызлова-Феррейра. В девочке футболист души не чает — его микроблог заполнен совместными снимками с малышкой.

Семья Ари в день рождения дочери. Фото: instagram.com/ari_gol1000

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