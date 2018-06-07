Почему со временем супруги становятся похожими друг на друга

Считается, что многолетний счастливый брак делает людей похожими друг на друга. Эти схожести замечаются в характере и внешнем облике. Причем такое мнение родилось не сегодня. Еще наши предки считали, что «муж и жена — одна сатана». Психологи Мичиганского университета решили выяснить истинные причины возникновения таких толков.

Причины внешней схожести

Учеными был проведен анализ фотографий нескольких десятков пар. Все снимки были сделаны в разное время на протяжении супружеской жизни. Действительно, были найдены внешние признаки похожести, которые появлялись со временем. Ученые объясняют это тем, что люди изначально выбирают себе спутников жизни, которые похожи на них внешне.

Примеры многих смешанных по расовому признаку браков опровергают такое предположение. Если бы оно было верным, не появлялись бы дети-метисы, не было бы мулатов. Внешние различия не мешают счастливо жить парам, в которых живут люди с разным цветом кожи и разрезом глаз. Даже если бы они очень захотели стать похожими друг на друга к старости, у них этого не получится.

Поведенческая схожесть

Анализируя поведение счастливых супругов, профессор психологии Мичиганского университета, Джозеф Генрих, обнаружил закономерные признаки, которые назвал «законом зеркальности». Он утверждает, что все индивидуумы, попадая в новый социум, начинают копировать поведение, которое там принято. Так вновь пришедший демонстрирует свою идентичность лицам, составляющим социум. Он подает сигнал: «Я свой, я расположен к вам, я такой же, как вы».

Этот закон действовал еще в первобытном строе. И сегодня он помогает влиться в новый трудовой коллектив или модную тусовку. Так проще найти единомышленников и быть принятым. Это касается не только вербального общения. Непроизвольно копируется мимика, жесты и позы собеседников. И чем выше уровень приязни людей друг к другу, тем ярче проявляется «закон зеркальности». Ученый даже доказал, что навык подсознательного копирования заложен в мозгу у человека. Он считал его одним из важнейших навыков, которые позволяют развиваться человеческому обществу. Создавая пару, люди также стремятся копировать поведение друг друга, чтобы произвести лучшее впечатление на партнера. В итоге такая привычка приводит к длительным и комфортным отношениям.

Обратная сторона зеркала

Копирование оказывает плодотворное воздействие на брачные отношения в начальной стадии. Перенимая увлечения и интересы друг друга, супруги становятся похожими. Им интересно проводить время вместе. Есть о чем поговорить. Исчезают разногласия. Люди учатся сглаживать острые углы. Если по какой-либо причине этого не происходит, брак распадается.

Подстраиваясь друг под друга, муж и жена хотят соответствовать представлениям партнера об идеальном супруге в моральном, духовном и бытовом плане. Степень зеркальность в разных парах разная, Далеко не всегда женщина подстраивается под мужчину, как принято считать. Но в любом случае, родство интересов и схожесть мыслей играют в пользу длительности отношений.

Однако, существует черта, когда абсолютная похожесть приводит к потере интереса. Подстраиваясь друг под друга, супруги могут потерять собственную индивидуальность. Среди представителей пар, которые прожили вместе 10 — 15 лет, много тех, кто воспринимает партнера уже как брата или сестру.

Это значительно уменьшает сексуальное влечение. Чтобы не произошло полного исчезновения страсти в отношениях, важно поддерживать сексуальные отношения в паре. Для этого нужно не только уметь «зеркалить» партнера, но и показывать свою индивидуальность.

Гармоничность в отношениях

Люди, прожившие вместе 15 — 20 лет, очень хорошо знают друг друга. С течением времени такие пары проходят через многие жизненные ситуации. Партнеры узнают друг друга с разных сторон. Предугадывая мысли друг друга, люди интуитивно выбирают линию поведения, отталкиваясь от предполагаемой реакции партнера. И здесь все зависит от желания быть вместе. Чем оно больше, тем правильней выбираются методы и варианты общения. Все проведенные опыты показали схожесть мышления партнеров, проживших много лет вместе. Из этого можно сделать вывод, что в счастливом браке психологическая и поведенческая похожесть супругов со временем неизбежна.

Сообщение Почему со временем супруги становятся похожими друг на друга появились сначала на Умная.