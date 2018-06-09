«Мне страшно»: мужчины из Саудовской Аравии боятся дня, когда их жены сядут за руль

В Саудовской Аравии совсем скоро вступит в силу закон, который отменяет запрет на вождение автомобиля для женщин. По этому поводу компания Shell разузнала у местных мужчин, что они думают об изменениях, которые были утверждены правительством страны. Ответы были опубликованы в виде рекламного ролика в YouTube.

Свое мнение по поводу разрешения женщинам водить машину высказали отставной офицер военно-морского флота, музыкант, телеведущий, спортсмен и врач.

Несмотря на различия в возрасте и профессии, почти все герои видеозаписи воспринимают новый закон схожим образом: «Чем ближе день, когда они смогут сесть за руль, тем больше я боюсь», — признается один из мужчин. «Да, я немного напуган», — сходится с ним во взглядах другой участник ролика.

Но несмотря на опасения, все герои сошлись во мнении, что отмена запрета на получение водительских прав является правильным шагом. «Нельзя позволять нашим страхам встать на пути изменений», — в заключении говорит один из участников рекламного ролика.

В оставшейся части видеозаписи мужчины рассказывают о близких им женщинах — о своих матерях, сестрах, женах и дочерях. В конце интервью, запись которого проходила в машине, каждого из участников ожидал сюрприз: родственница мужчины появлялась в кадре и садилась за руль автомобиля.