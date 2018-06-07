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«Я очень боюсь»: саудовские мужчины об отмене запрета на вождение автомобилей для женщин
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«Я очень боюсь»: саудовские мужчины об отмене запрета на вождение автомобилей для женщин 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Всего через пару недель женщины Саудовской Аравии получат чуть больше гражданских прав и смогут самостоятельно управлять автомобилями. Торжество феминизма! Конечно, от таких новостей лица саудовских мужчин не засияли восторгом, однако они постарались поддержать своих женщин, несмотря на жуткий страх, сковывающий все естество.
Источник: Bird in flight
По случаю отмены запрета на вождение женщинами автомобилей компания Shell устроила небольшое интервью, спросив у местных мужчин, как они к этому относятся. Их реакцию можно описать в пяти словах: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.
Свое мнение высказали отставной офицер военно-морского флота, музыкант, телеведущий, врач и спортсмен. Интервью проходило в ламповой атмосфере — респонденты сидели на пассажирском сиденье и размышляли о правах женщин, в то время как машина уносилась вдаль.
«Я очень боюсь», — говорит один из них. «Я боюсь за мою маму, мою сестру, мою жену», — поддерживает другой. «Я не ставлю под сомнение способность женщин водить автомобиль, — подытоживает третий. — Просто я волнуюсь за их безопасность».
После своих сексистских заявлений мужчины начали вспоминать случаи, когда их любимые женщины были рядом — помогали и поддерживали.
«Как я могу запретить моей сестре водить автомобиль, если она так этого хочет?» — делится один из них. «Мы не должны позволять страху встать на пути изменений», — заявляет другой. «Чувак, несчастные случаи происходят по всему миру, почему мы так переживаем?»
Видео, которое началось как повод для бунта феминисток, закончилось тем, что мужчины единогласно пришли к выводу — женщины прекрасны, они всегда поддерживают близких и помогают чем могут, так почему хотя бы разок не поддержать и их?
В финале мужчин привезли к проектору с фотографиями их любимых женщин, а после и сами жены, матери и сестры сели на водительские сиденья под лозунг: «Поддержи ее начинания, так же как она поддерживает твои».
Занавес, только не плакать.
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