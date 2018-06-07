Секс после родов: Надо ли лишать себя удовольствия

Молодые мамы часто начинают испытывать вместо радости от появления малыша лишь обиду и усталость. В своеобразный квест может превратиться и послеродовой секс. Опрошенные «360» специалисты рассказали о том, как не пренебрегать этим важным аспектом отношений и в то же время не быть травмированным в стрессовый для родителей послеродовой период.

"Отложенный" секс

Новоиспеченные родители сталкиваются со множеством проблем. Например, женщины могут испытать на себе действие феномена послеродовой депрессии. Физическое состояние также требует восстановления.

Стандартно половую жизнь после родов рекомендуют отложить дней на 40. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, директор Ассоциации «Народонаселение и Развитие», советует отнестись к этим цифрам серьезно: «В момент родов внутренние половые органы женщины имеют сообщение с внешней средой. Когда шейка матки восстановится, все закроется — тогда половая жизнь уже возможна. А иначе это входные ворота инфекции. Восстановление происходит к сороковому дню после родов».

Однако доула (помощница при родах, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку) Лиза Мока не рекомендует привязываться к календарю: «Сексом после родов можно заниматься, по ощущениям, хоть сразу — главное, дождаться окончания кровянистых выделений. Но до их прекращения муж вправе получить вашу ласку любым другим способом!»

Это существенный момент: секс после родов — это вовсе не обязательно генитальный контакт с проникновением. Позвольте себе вернуться в эпоху подросткового эротизма — когда можно все, кроме, собственно, проникновения. Это может быть «тантрический секс» — когда вы просто любуетесь телами друг друга, набираясь желания (за 40 дней как раз дойдете до точки кипения).

Не забывайте, что несмотря на постоянные объятия с малышом, вам очень важно целовать и обнимать друг друга, чтобы сохранить чувства. Многие женщины думают, что их задачи и так слишком многочисленны после родов, но ни одна задача не слишком сложна, если от нее зависит ваше счастье

— доула Лиза Мока

Пока вам недоступен секс, вам доступен петтинг — взаимные ласки и взаимное возбуждение. Для этого даже не надо специально выбирать время — целуйте и обнимайте друг друга всякий раз, как окажетесь рядом. Альтернативные виды секса (оральный и взаимная мастурбация со смазкой) тоже не запрещены. Тем, кто так делал, возвращение в большой секс по истечении 40 дней дается гораздо легче, чем тем, кто просто воздерживался.

Нет желания

Когда пройдет 40 дней, вас может ждать разочарование: секса не хочется! Да и когда этим заниматься женщине, которая вечно не высыпается, которой некогда даже причесаться и поесть? Такие вопросы обычно возникают в семьях, где супруги почему-то забыли поровну разделить родительские обязанности. Женщина берет на себя все: уход за ребенком, поддержание порядка в доме, приготовление еды… А мужчина (сытый и выспавшийся) удивляется и обижается, почему она уделяет ему мало внимания. Если оба не высыпаются и устают в равной степени, следует ожидать, что и секса им будет хотеться или не хотеться примерно одинаково.

Окружите себя заботой родных! Не дом, не кухню, а себя лично. Вовремя принимайте душ, заботьтесь о своем теле, отдыхайте и спите в свободное время. Это даст вам силы уделить внимание мужу

— доула Лиза Мока.

Лучше не помыть пол или не сварить суп, чем не заняться любовью. Возможно, вам придется перенести секс на утренние часы: младенцы часто путают день с ночью. Чувствительность к боли (при коликах в животе или прорезывании зубов, например) тоже повышается по ночам — ребенок кричит, и это не лучшая обстановка, чтобы сосредоточиться друг на друге. Зато ваши сексуальные отношения обретут спонтанность: как только наступит тишина, вы будете готовы броситься в объятия друг другу.

В первые дни «возвращения» может возникнуть паника из-за того, что вы «ничего не чувствуете». Мышцам тазового дна нужно вернуться в тонус.

Вагина не изменится после родов, даже если поначалу ощущения не те. Это то же самое, что думать будто половой член после эрекции уже изношен. Иногда женщина сразу после родов даже не чувствует ничего «там»: так нужно для того, чтобы не было очень больно при прохождении ребенка по родовым путям. Но все быстро восстановится

— Лиза Мока

С началом регулярной половой жизни и упругость, и чувствительность придут в норму. Ускорить этот процесс можно с помощью упражнений Кегеля, вагинальных шариков, послеродовой йоги.

Пережить другие перемены

Впрочем, многие женщины, особенно перенесшие в родах разрывы и наложения швов, испытывают обратные ощущения и страхи: проникновение во время секса причиняет боль. В большинстве случаев это чисто психологический барьер: вас зашили не полностью, и реальных препятствий для секса нет. Но именно страхи мешают вырабатываться естественной смазке — поэтому контакт становится болезненным. Использование специальных интимных смазок (лубрикантов) полностью снимает проблему.

Еще одна распространенная пикантность послеродового секса (о которой почему-то почти не пишут) — бюст. Мало того, что изменились его размеры и форма. Так он еще и производит молоко. Вы знали, да? А что не все бюсты производят молоко по часам или по запросу младенца — тоже знали? Бывает, соски эрегируют (сжимаются и вытягиваются) не только от сосания, но и от простого прикосновения. И даже от возбуждения (например, под взглядом любимого мужчины). А когда сосок кормящей матери эрегирует, он буквально выстреливает молоком. Некоторых это приводит в восторг, некоторых в шок… Чтобы не было шока, учитывайте такую возможность. Можно заниматься любовью вскоре после кормления (как раз и младенец уснет). Можно — в процессе кормления: младенец у груди, мужчина — сзади (эта конфигурация хорошо описана в романе Улицкой «Сонечка»). А можно ничего специально не предпринимать, а просто получать дополнительное удовольствие от молочных рек, заливающих вас и вашу постель.

Куда деть ребенка

Раз уж мы заговорили о совмещении секса и кормления, нам уже не избежать самой обсуждаемой темы в родительском сегменте рунета: брать ли ребенка в постель? Сексотерапевт, член Российской ассоциации сексологов, Алла Деларье категорически против: «Частая ошибка женщин — это брать в супружескую постель малыша, тогда в 90% случаев мужчина уходит спать на диван. Ребенок в постели психологически мешает раскрепоститься партнерам».

С другой стороны, если вскакивать на кормления каждые три часа (младенцы просят есть примерно с такой регулярностью), то так убегаешься за ночь, что точно будет не до секса.

Нет никаких причин не заниматься сексом в кровати, когда рядом спит младенец. Но если родителей смущает присутствие ребенка, то можно выбрать другие места для близости

— психолог Светлана Башмакова.

В конце концов, не так уж много места занимает ребенок на двуспальной кровати, чтобы муж там не уместился. К детям старше года это, конечно, не относится… Но и статья не про них.

Способы контрацепции

Теперь-то вы уже точно убедились, что от секса бывают дети — так что вопросы предотвращения новой беременности не могут вас не волновать. Грудное вскармливание относится к естественным методам контрацепци. Считается, что овуляция (созревание яйцеклетки, готовой к оплодотворению) не наступит, пока женщина кормит ребенка грудью. Но, как и все естественные методы (календарный, прерванный акт, измерение температуры) этот дает гарантию не больше, чем на 60%. А иначе откуда бы взяться детям-погодкам?

Самый ранний срок, когда была зарегистрирована овуляция после родов — 21-е сутки. Так что рекомендую всем предохраняться современными надежными средствами

— Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, директор Ассоциации «Народонаселение и Развитие»

Проблема в том, что кормящим матерям не подходят комбинированные гормональные контрацептивы (таблетки, пластыри, вагинальные кольца): они подавляют выработку молока и могут действовать на ребенка. Допустимы только мини-пили — однокомпонентные препараты (без эстрогена). Они не обеспечивают такой надежной защиты, как комбинированные, но в сочетании с естественным методом дают довольно сносный эффект.

Самым современным и безопасны методом контрацепции для кормящих мам считается внутриматочная система. Содержащийся в ней гормон (левоноргестрел) высвобождается непосредственно в полость матки в очень низкой суточной дозе и не может влиять на ребенка. При этом противозачаточный эффект приближается к 100%.

Кроме того, не забывайте, что всегда доступна и безопасна барьерная контрацепция (презервативы).