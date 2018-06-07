Муж, наконец, спрашивает жену о ее большом секрете. Ответ шокирует его!

Муж и жена прожили вместе более 60 лет. Они делились всем. У них не было секретов друг от друга, за исключением того, что у женщины была коробка из-под обуви, которая стояла в ее шкафу, и она никогда не разрешала мужу открывать ее.

За все эти годы, мужчина никогда даже не спрашивал ее о коробке, но однажды его жена сильно заболела, и врач сказал, что она не выздоровеет. Тогда женщина решила, что настало наконец время, чтобы рассказать мужу, что было в коробке. Когда он принес и открыл ее, то обнаружил две вязаные куклы и пачку денег на общую сумму в 95,000$. Он спросил ее о содержимом.

«Когда мы собирались пожениться, — сказала она, — моя бабушка рассказала мне секрет счастливого брака — никогда не спорить. Она сказала мне, что если я когда-нибудь рассержусь на тебя, я должна просто молчать и вязать куклу.

Старик был так взволнован, он почти плакал. В коробке было только две куклы. Получается, что она злилась на него только два раза в своей жизни. Он чуть не лопнул от счастья.

«Дорогая», — сказал он, — » насчет кукол понятно, но как насчет всех этих денег? Откуда они взялась?»

«Ну…», — сказала она. «Это деньги, которые я заработала от продажи кукол».