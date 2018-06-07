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«Я не беременна!»: Виктория Боня опровергла слухи об интересном положении
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«Я не беременна!»: Виктория Боня опровергла слухи об интересном положении 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
38-летняя телезвезда Виктория Боня воспитывает шестилетнюю дочку Анджелину Летицию от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Она рассталась с отцом малышки, но не скрывает, что в будущем хотела бы родить еще одного ребенка. На днях подписчики подумали, что мечты знаменитости скоро станут реальностью.
Виктория Боня часто обновляет свой микроблог и внимательные пользователи сети решили, что она в положении. Поводами для подобных мыслей стали балахонистые наряды, которые в последнее время демонстрировала на своей странице светская львица. На свежих снимках можно заменить, что талия селебрити уже не такая тонкая, как раньше. Вместе с тем, некоторые поклонники были уверены, что она просто подобрала неудачную одежду, которая округлила ее формы. Но многие были уверены, что Виктория ждет ребенка. Она опровергла домыслы: «Нет, я не беременна!»
Фанаты разочарованы — неужели Боня просто немного поправилась в области талии? Так это или нет, покажет время. Известно, что Виктория перестала скрывать от общественности своего возлюбленного, которым стал 41-летним французский миллиардер Пьеро Андюран. Вместе с мужчиной она недавно посетила Каннский кинофестиваль и многие уверены — свадьба не за горами: «Жаль, что не беременна!» «Я считаю, что скоро они поженятся с кавалером и тогда уже о детях подумают». «Дети — это счастье, тем более что вы можете позволить себе».
«Значит, просто поправилась. Ну, хорошо, ждем новостей о пополнении в семье». «Давай определяйся, дочке нужна компания, пусть у нее будет братик или сестра». «Миллиардер есть, надо бы и от этого родить, почему нет?» «Виктория молодец, никого не слушай, ты прекрасна!»
Что касается бывшего возлюбленного Виктории Бони Алекса Смерфита, то они расстались на дружеской ноте и вместе занимаются воспитанием дочки.
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