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«И это не Басков»: Софи Кальчева десять лет скрывала свои настоящие отношения
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«И это не Басков»: Софи Кальчева десять лет скрывала свои настоящие отношения 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Бывшая девушка Николая Баскова рассказала о долгом «романе на стороне».
Красавица-брюнетка Софи Кальчева прославилась благодаря роману с Николаем Басковым. Ее взрослых сын не был преградой для этих отношений: «настоящий блондин» дарил своей возлюбленной песни, снимал для нее клипы. Сегодня выяснилось, что на самом деле у Софи все это время был другой возлюбленный.
Сегодня на премии Fashion People Awards Кальчева со сцены заявила, что у нее уже 10 лет любимый человек, и это не Басков. И ребенок у нее, стоит полагать, растет в совершенно полной семье.
Фото: instagram
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