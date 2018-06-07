«И это не Басков»: Софи Кальчева десять лет скрывала свои настоящие отношения

Бывшая девушка Николая Баскова рассказала о долгом «романе на стороне».

Красавица-брюнетка Софи Кальчева прославилась благодаря роману с Николаем Басковым. Ее взрослых сын не был преградой для этих отношений: «настоящий блондин» дарил своей возлюбленной песни, снимал для нее клипы. Сегодня выяснилось, что на самом деле у Софи все это время был другой возлюбленный.

Сегодня на премии Fashion People Awards Кальчева со сцены заявила, что у нее уже 10 лет любимый человек, и это не Басков. И ребенок у нее, стоит полагать, растет в совершенно полной семье.

Фото: instagram