По каким вещам вы можете скучать в отношениях

Главное, что нужно понимать, когда вы вступаете на скользкую тропу отношений, — это то, что ваша жизнь изменится. Хочется, конечно, надеяться, что к лучшему. Но вот, что я вам скажу: у вас наверняка будут привычки, по которым вы начнете отчаянно скучать. У меня таких нашлось целых пять.

Первые свидания (и поцелуи)

В моей «холостой» жизни мне ужасно нравилось ходить на свидания. И да, я люблю целоваться. Мой мужчина отлично это делает, но вы же понимаете, о чем я: по эмоциональному накалу ничего не сравнится с первым поцелуем — таким, от которого перехватывает дыхание и сердце из груди выпрыгивает. Я люблю своего мужа, мне с ним отлично — в том числе, в постели. Но черт… первый поцелуй бывает всего один раз! А жаль.

Ночной жор

Не то, чтобы мой мужчина любил поговорить об объемах моей талии и часто выражал опасения по поводу размера моей пятой точки, но после того, как мы начали жить вместе, мне как-то совестно тащиться к холодильнику в 2 часа ночи или хотя бы зажевывать торт после 10 вечера. Мои пищевые привычки вообще несколько изменились с тех пор, как я перестала указывать статус single: допустим, я больше не сижу за компом с пачкой чипсов и не завтракаю остатками бургера. А иногда так хочется!

Болтовня по «Скайпу»

Моя лучшая подруга живет в Лондоне, и раньше мы могли всю ночь смотреть фильмы по «Скайпу». Ну или просто болтать. Теперь это очень большая редкость: наше щебетание мешает мужу спать. Ну и вообще он обижается, если ему приходится засыпать без меня.

Никаких компромиссов

Раньше, если я хотела смотреть «Черное зеркало», я смотрела «Черное зеркало». Теперь приходится соглашаться на «Однажды в сказке», потому что «вот эту жесть я смотреть не буду». В общем, отношения — это постоянный компромисс. Да, мы научились его находить, но иногда это все еще выбивает меня из колеи. По жизни я — командир. И у меня нет никаких проблем с принятием решений. Но с этой семейной жизнью даже я иногда сомневаюсь: суши или вок, красное или белое.

Моя собака

Раньше она была только моей собакой, а теперь она наша собака. И любит этого некогда чужого дядьку определенно сильнее, чем меня. Да, я ревную. Зато теперь я гуляю с ней только по вечерам, а утром имею возможность поспать лишний час. Пожалуй, это компенсирует большинство пунктов из моего списка.