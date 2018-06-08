Дженнифер Энистон после развода похудела и помолодела

А совсем недавно актриса выглядела не очень соблазнительно.

После расставания со своим мужем, Джастином Теру (а случилось это в феврале), Дженнифер , казалось, совсем махнула на себя рукой. В то время, как Джастин заводил одну новую интрижку за другой — ему приписывали скоротечные романы с Эммой Стоун , актрисой Обри Плаза, фотохудожницей Петрой Коллинз, — Энистон новых отношений не нашла. И, кажется, заедала расставание пирожными и прочими сладостями. Иначе чем объяснить то, что всегда спортивная актриса к концу зимы довольно сильно располнела?

Но все же Дженнифер решила взять себя в руки. Неизвестно, что ей помогло — спорт, диеты или какие-то другие рецепты стройности, но на церемонии AFI Life Achievement Award в Лос-Анджелесе, где чествовали Джорджа Клуни , выглядела она великолепно!

Апрель 2018

Июнь 2018

Кстати, раньше быть в хорошей физической форме актрисе помогали ежедневные тренировки. Йога, стретчинг, пилатес, бег — семь дней в неделю Дженнифер занималась не меньше полутора часов.

Хотя в детстве звезда была полной девочкой, из-за издевок матери Дженнифер взяла себя в руки и похудела, после чего уже никогда не боролась с лишними килограммами. Ну а питание Энистон — это салаты, постное мясо и курица, овощи и фрукты.

Между прочим, звезда как-то заявила, что собирается и в 80 лет носить бикини, и выглядеть привлекательно: «Если я смогу устроить первый 80-летний выход в бикини на пляж, почему бы и нет? Я не думаю, что кто-то должен держать себя в руках из-за возраста! Каждому свое. Человек должен оставаться собой в любом возрасте», — говорила Дженнифер в интервью.

А вот так выглядела Энистон, еще будучи в браке

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