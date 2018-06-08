Пиппа Миддлтон официально объявила о своей беременности

Отцом ребенка стал бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда Джеймс Мэттьюс

Напомним, сестра Кейт Миддлтон и ее избранник начали встречаться в 2012 году. Спустя некоторое время влюбленные расстались, и Пиппа в течение трех лет состояла в отношениях с банкиром Нико Джексоном. После распада этого союза в западных СМИ появились слухи о том, что сестра герцогини Кембриджской вернулась к Джеймсу Мэттьюсу, которые впоследствии подтвердились.

В июле 2016 года, во время романтической поездки в Озерный край, мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца. В мае 2017 года Пиппа и Джеймс официально оформили отношения, сыграв пышную свадьбу. Венчание пары состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде.