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Пиппа Миддлтон официально объявила о своей беременности
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Пиппа Миддлтон официально объявила о своей беременности 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Отцом ребенка стал бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда Джеймс Мэттьюс.
Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — 34-летняя Пиппа Миддлтон — перестала скрывать, что ждет первенца. Уже давно ходившие слухи знаменитость, наконец, подтвердила официально.
Напомним, сестра Кейт Миддлтон и ее избранник начали встречаться в 2012 году. Спустя некоторое время влюбленные расстались, и Пиппа в течение трех лет состояла в отношениях с банкиром Нико Джексоном. После распада этого союза в западных СМИ появились слухи о том, что сестра герцогини Кембриджской вернулась к Джеймсу Мэттьюсу, которые впоследствии подтвердились.
В июле 2016 года, во время романтической поездки в Озерный край, мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца. В мае 2017 года Пиппа и Джеймс официально оформили отношения, сыграв пышную свадьбу. Венчание пары состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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