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Мегадрайв: Бесстыжие любовники шокировали публичным сексом в центре Монако
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Мегадрайв: Бесстыжие любовники шокировали публичным сексом в центре Монако 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Мужчина и женщина решили заняться сексом на балконе отеля перед рестораном.
На кадрах видно, что некоторые посетители кафе уже начали «поддерживать» пару и выкрикивать ободряющие слова, однако это их ничуть не смутило. Они удалились в номер только спустя несколько минут.
Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальных нудистах в центре Петербурга. Абсолютно голые мужчина и женщина расхаживали по карнизу жилого дома. Пользователи, выложившие видео в соцсети, предположили, что они предавались любовным утехам, а после этого вышли на «прогулку».
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