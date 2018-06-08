Мегадрайв: Бесстыжие любовники шокировали публичным сексом в центре Монако

Мужчина и женщина решили заняться сексом на балконе отеля перед рестораном.

На кадрах видно, что некоторые посетители кафе уже начали «поддерживать» пару и выкрикивать ободряющие слова, однако это их ничуть не смутило. Они удалились в номер только спустя несколько минут.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальных нудистах в центре Петербурга. Абсолютно голые мужчина и женщина расхаживали по карнизу жилого дома. Пользователи, выложившие видео в соцсети, предположили, что они предавались любовным утехам, а после этого вышли на «прогулку».