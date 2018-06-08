Как вылечить разбитое сердце

Вам совсем недавно разбили сердце? Ученые рассказали, как отвлечь себя для того, чтобы поскорее забыть о бывшем. Многие считают разбитое сердце красивым поэтическим словосочетанием, но в действительности это серьезное медицинское состояние.

Столкнувшиеся с болезненными расставаниями люди могут стать жертвами синдрома разбитого сердца, а многочисленные исследования доказали, что он способен спровоцировать психические и сердечно-сосудистые болезни, включая и обширный инфаркт.

Именно поэтому человеку нужно как можно скорее отвлечь себя от мучительных размышлений, связанных с любимым партнером, с которым пришлось расстаться.

Исследование ученых из University of Missouri-St. Louis в США показало, что существует определенная тактика, которая позволяет этого добиться. И для этого вовсе не следует вспоминать какие-нибудь гадости, связанные с бывшим, так как, хотя они и помогут человеку менее идеалистично думать о своей половинке, но заставят чувствовать себя хуже.

Лучшей стратегией является тотальное переключение на какое-либо другое дело, требующее многих усилий. Исследователи согласны с тем, что переживания и эмоции невозможно резко выключить, и здесь требуется время. Но чем более активно мы будем вовлечены в другие дела, тем быстрее преодолеем синдром разбитого сердца.

Таким отвлечением может быть поездка на какой-нибудь курорт, помощь родственникам, ремонт в квартире или на дачном участке, участие в решении проблем родителей или друзей. В целом, человеку требуется новая вереница эмоций, а также как можно меньше ситуаций, при которых он длительное время находится в одиночестве и в безделии, что заставляет его предаваться мрачным мыслям.

Необходимо помнить о том, что с каждым новым днем боль из-за ухода любимого человека будет становиться всё менее острой, а со временем произойдёт полное принятие сложившейся ситуации. А вот быстрый поиск нового партнера в этой ситуации принесет больше вреда, чем пользы.