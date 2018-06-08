Виктория Боня о беременности

Виктория Боня на днях удивила. Звезда, блиставшая на недавнем кинофестивале в Каннах в роскошных нарядах с корсетами, опубликовала в Insta несколько провокационный снимок. На фотографии подписчики заметили изменения по линии талии девушки.

На фото Боня позировала в платье с драпировками. И многие поклонники заметили, что живот девушки выглядит несколько больше, чем обычно. «Мне кажется, похоже на беременность», «Пусть рожает 25 девочек, похожих на нее! Супер», «Ну конечно же беременная. Срок 5 мес?».

Однако в скором времени Виктория сообщила: «Нет, я не беременная».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

28 Май 2018 в 4:20 PDT Напомним, в Каннах Боня дебютировала с новым возлюбленным. Им стал французский миллионер Пьер Андюран

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

14 Май 2018 в 8:11 PDT «Я могу сказать, что я никогда не вступаю в отношения, если я не отношусь к человеку серьезно. И, если человек не относится ко мне серьезно, отношений уже априори быть не может.. Вот знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом. У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина», — рассказала о бойфренде Виктория.