Анна Чиповская вышла замуж

Анна Чиповская — прекрасная актриса, чья необычная внешность и талант привлекают внимание поклонников. Многие из них не могут дождаться фотографий со свадьбы молодой женщины и «знакомства» с новоиспеченным мужем.

Наконец-то дождались

Совсем недавно в интернете стали появляться фотографии Анны в свадебном платье и в обнимку с известным актером Никитой Памфиловым. Большинство пользователей сети были озадачены этими снимками, ведь всем известно, что мужчина счастливо женат почти 10 лет с другой.

Так что же получается? Это все было обманом, а чувства влюбленных не прошли испытания временем?

yandex_ad_1 Нет, не обман, а точнее, неполная правда кроется в другом. Анна Чиповская примерила на себя роль жены не в реальной жизни, а на съемочной площадке. В новом многосерийном фильме ее муж — успешный адвокат, не проигравший ни одного дела.

Он любит свою жену до безумия и безмерно счастлив, что однажды они сыграли красивую свадьбу, о чем свидетельствуют многочисленные фото. Даже жаль немного, что они подставные.

Ведь в новой картине «Победители» речь идет о настоящих и светлых чувствах. Это та самая вечная любовь, о которой мечтают все, но далеко не все могут ее заполучить.

События фильма происходят в Санкт-Петербурге 1895 года. Николай Андронов (которого играет тот самый Никита Памфилов) всеми силами старается защитить свою честь и репутацию адвоката в неравной борьбе с прокурором Гущиным. У этого человека лишь одна цель — сломить защитника правопорядка и доказать, что он способен «обыграть» кого угодно.

Какова же роль Анны Чиповской

Главная задача актрисы в «Победителях» доказать, что женщина — это в первую очередь опора дома. Его тыл, если можно так сказать. Ее первая обязанность как жены — поддерживать своего избранника в любой ситуации, давать мудрые советы и убеждать его в том, что все получится.

И не потому что «так нужно». Жена Николая действительно верит в то, что говорит. Ведь они живут вместе очень много лет и на их жизненном пути встречались разные невзгоды, трудности, потери и сложные решения.

Но несмотря ни на что, влюбленные все еще искренние в своих чувствах и относятся друг к другу с большим теплом и уважением. «Глядя на эту пару понимаешь, что именно такие отношения должны быть у каждого. Тогда разбитых сердец и несостоявшихся семей будет намного меньше».

Анна Чиповская, во время разговора с журналистами призналась, что ей и ее «мужу» было очень комфортно работать вместе. А играть такую искреннюю любовь — сплошное удовольствие.

Но дальше «выдуманного мира» эти отношения никогда не продвинутся и уже тем более не приведут к свадьбе. А зрителям, скорее всего, нескоро посчастливится увидеть реальные фото свадебного застолья.

yandex_ad_2 Правдивая информация о личной жизни

Как и многие представители «звездных» профессий, Анна не спешит рассказывать окружающим, что твориться у нее на сердце и с каким мужчиной мечтает связать свою жизнь.

В начале карьеры ходили слухи, что Чиповская связана романтическими узами с Алексеем Воробьевым . Молодая девушка нередко появлялась в клипах знаменитого певца, да и общих фотографий у них довольно много.

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Но Анна уверяла всех, что с Алексеем она общается как с другом. Правда сам Воробьев однажды оговорился, что был влюблен в девушку, но взаимности так и не смог добиться.

Следующий приписанный роман — с Даниилом Козловским. Журналисты постоянно спрашивали актеров о возможных «близких» отношениях, но те лишь отмалчивались и таинственно улыбались.

Конечно же, такое поведение вместе с совместными фотографиями и прошлыми неудачами, породило массу слухов о будущей свадьбе. Но в скором времени стало известно, что Данила Козловский не собирается становиться мужем Анны Чиповской — ее сердце занял другой мужчина.

И им стал Даниил Сергеев — руководитель известного рекламного агентства в Москве. Их отношения длятся уже несколько лет, но не факт, что все закончится штампом в паспорте.

Анна говорит, что «классические» отношения не для нее. Она не видит смысла в формальностях, не хочет «обвешиваться» детьми и сидеть в четырех стенах. Главное, чтобы рядом был надежный мужчина, который всегда протянет руку помощи и сможет заставить почувствовать себя женщиной.