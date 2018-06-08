Пэрис Хилтон погуляла на свадьбе брата

Пэрис Хилтон (Paris Hilton) временно приостановила подготовку к собственной свадьбе, дабы отметить другое важное семейное событие: на днях ее младший брат Баррон (Barron Hilton) женился.

Баррон, 28-летний сын Ричарда и Кэти Хилтон, сочетался браком с Тессой фон Вальдердорфф в воскресенье. И церемония была потрясающе красивой. 37-летняя Пэрис разместила фотографии со свадьбы в Insta, на них новоиспеченные супруги запечатлены возле церкви. «Мистер и миссис Хилтон», — подписала Пэрис один из снимков.

На церемонии присутствовали и многие другие знаменитые члены семьи, включая Ники Хилтон-Ротшильд. «Это официально!» — написала Ники под снимком жениха и невесты, которые при этом целовались.

На церемонии, правда, отсутствовала тетя Баррона, звезда «Настоящих домохозяек» Кайл Ричардс. Согласно источнику, близкому к Кайл, «ей нужно было много работать с прессой» для ее нового шоу American Woman, показ которого начнется с 7 июня, поэтому она не могла присутствовать в церкви.

Баррон сделал предложение Тессе в 2017 году, преподнеся ей роскошный огромный бриллиант грушевидной формы, а в Insta он назвал Тессу «девушкой его мечты».