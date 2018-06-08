Джоли и Питт передумали разводиться

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли (Angelina Jolie) официально сообщила о расставании с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Оба актера болезненно переживали разрыв и некоторое время шла борьба за детей. Но сейчас ситуация, по слухам, кардинально изменилась.

В апреле СМИ увлеченно обсуждали роман Питта с профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман (Neri Oxman). По слухам, отношения завязались во время совместной работы актера с профессором над одним из архитектурных проектов (архитектура — страсть Брэда). Тем временем Джоли приписывали отношения с неким британским миллионером, а затем увлечением актером Томом Хиддлстоном (Tom Hiddleston).

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2 Июн 2018 в 3:25 PDT Однако теперь один из инсайдеров из звездного окружения сообщил прессе о недавнем воссоединении артистов. «Брэд сказал: „Я люблю свою жену“. У них было довольно жаркое примирение. Это было нечто взрывоопасное, и в итоге они смогли уладить все свои конфликты».

Источник добавил, что теперь Питт и Джоли планируют провести лето вместе с детьми и Анджелина даже якобы дала мужу ключи от своего дома.

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