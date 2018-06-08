Ричард Гир: «Я самый счастливый мужчина на свете»

Ричард Гир (Richard Gere) заявляет, что он самый счастливый мужчина на свете, ведь недавно он женился в третий раз, причем на женщине своей мечты. Супругой Ричарда, которому исполнилось 68 лет, стала 35-летняя испанская публицистка и активистка Алехандра Сильва. Свадьба состоялась в апреле, на ранчо актера неподалеку от Нью-Йорка.

В интервью изданию Hello! Ричард, который ранее был женат на актрисе Кэри Лоуэлл и модели Синди Кроуфорд , сказал, что он на седьмом небе от счастья. «Я самый счастливый мужчина во вселенной, — признался он. — Как может быть иначе. Я женат на красивой женщине, умной, чувственной, забавной, терпеливой, прощающей, посвятившей себя помощи другим людям. И при этом она прекрасный повар — она делает лучшие салаты на свете!»

Ричард также рассказал, что Алехандра занимается медитацией, она вегетарианка, прекрасная мать. Отметил он и ее происхождение из страны Сервантеса и Бунюэля. «Невозможно хотеть большего», — отметил Ричард.

Сама Алехандра также в восторге от своего мужа-кинозвезды и признается, что живет «как в сказке». Пара встретилась в 2014 году, когда актер, находясь в Италии, остановился в отеле, который принадлежит семье Алехандры, он был представлен ей как друг семьи.

О своем муже Алехандра говорит: «Он самый скромный, чувственный, отзывчивый, забавный и щедрый мужчина, которого я знаю. Что я могу сказать? Я влюблена. Я чувствую, что мне невероятно повезло».