Тина Канделаки об измене любимого

Измена любимого человека — это всегда больно. Некоторые предпочитают чуть ли не сразу рвать отношения, некоторые делают вид, что ничего не произошло, некоторые стараются простить. Тина Канделаки , как выясняется, сейчас в числе тех, кто готов простить. Это и есть мудрость, считает звезда

Тина приняла участие в съемках нового выпуска YouTube-шоу рэпера Басты GazLive. На шоу рэпер поинтересовался у ведущей об отношении к изменам. «Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать — и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь — простишь. Если не любишь — не простишь», — ответила Канделаки.

«Что такое измена в отношениях двух людей? Это же определенное поражение. Я всегда считала, что, когда была совсем юной, что поражение — это вот надо вернуться, выжечь каленым железом, всем показать свое место и объяснить, что они были неправы… Когда я чуть умнее и взрослее стала, я поняла, что поражение — это мой шанс. И я благодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому что оно не происходит просто так», — продолжила звезда.

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12 Май 2018 в 9:02 PDT По мнению Тины, на измену мужчин толкает женщина. «Если мне изменяет мужчина — значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю.. В паре можно быть только по одной простой причине — если ты работаешь над этим. Отношения — это как работа, как мы себе ее организуем, так они и будут развиваться, на самотек пускать нельзя», — рассудила дама.