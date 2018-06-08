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Тина Канделаки об измене любимого
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Тина Канделаки об измене любимого 

Клео.Ру 12 минут назад
Фото: Клео.Ру
Измена любимого человека — это всегда больно. Некоторые предпочитают чуть ли не сразу рвать отношения, некоторые делают вид, что ничего не произошло, некоторые стараются простить. Тина Канделаки, как выясняется, сейчас в числе тех, кто готов простить. Это и есть мудрость, считает звезда
Тина приняла участие в съемках нового выпуска YouTube-шоу рэпера Басты GazLive. На шоу рэпер поинтересовался у ведущей об отношении к изменам. «Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать — и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь — простишь. Если не любишь — не простишь», — ответила Канделаки.
«Что такое измена в отношениях двух людей? Это же определенное поражение. Я всегда считала, что, когда была совсем юной, что поражение — это вот надо вернуться, выжечь каленым железом, всем показать свое место и объяснить, что они были неправы… Когда я чуть умнее и взрослее стала, я поняла, что поражение — это мой шанс. И я благодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому что оно не происходит просто так», — продолжила звезда.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
12 Май 2018 в 9:02 PDT  По мнению Тины, на измену мужчин толкает женщина. «Если мне изменяет мужчина — значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю.. В паре можно быть только по одной простой причине — если ты работаешь над этим. Отношения — это как работа, как мы себе ее организуем, так они и будут развиваться, на самотек пускать нельзя», — рассудила дама.
Стоит отметить, что вопрос об измене появился не просто так. Недавно в соцсетях заметили, что муж Канделаки Василий Бровко подписан на страницу участницы шоу «Холостяк на ТНТ 6 сезон» Николь Сахтариди и довольно активно ставит «лайки» девушке. Появилась даже версия о готовности Бровко изменить супруге.
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