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Мадонна выходит замуж за юного манекенщика
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Мадонна выходит замуж за юного манекенщика 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Певица не только переехала к 32-летнему возлюбленному в Лиссабон, но и купила свадебный наряд.
Певица сейчас живет в Лиссабоне — в столицу Португалии знаменитость переехала, чтобы быть поближе к молодому любовнику — португальскому манекенщику Кевину Сампайо.
Мадонна перевезла в Лиссабон четверых усыновленных детей и купила для своего большого семейства особняк за 6 млн евро. Новый дом звезды располагается неподалеку от тренировочной базы юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается ее сын Мадонны. И хотя 59-летняя певица рассказывает журналистам, что именно спортивный талант сына побудил ее переехать в Европу, мы-то знаем: Мадонна просто не хочет отпускать от себя красавчика Кевина. Да и того, 27-летняя разница в возрасте, кажется, не смущает.
А сегодня и вовсе удивила подписчиков, выложив фото в свадебном платье.
«Я сегодня буду невестой. Замужней. К удивлению», — подписала фотографию певица.
На звезде оказалось белое воздушное платье, почти королевская тиара и большое количество цепочек… Ведь что-то же должно было остаться от привычного образа королевы сцены.
Поклонники тут же принялись поздравлять певицу с красавцем-мужем и новой жизнью…
Впрочем, сама Мадонна решила выдержать интригу до конца. И подробностей церемонии сообщать не стала.
Да, и вдруг, это очередная ее шутка? А образ грамотно подобран для нового клипа?
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