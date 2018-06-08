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Мадонна шокировала поклонников новостью о замужестве
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Мадонна шокировала поклонников новостью о замужестве 

Мир24 2 часа назад
Американская певица Мадонна смутила своих поклонников новостью о том, что она будет невестой. Об этом 59-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Мадонна выложила фотографию в свадебном платье и фате и оставила подпись: «Я буду невестой. Вступаю в брак, к удивлению».
Поклонники певицы отреагировали по-разному. Одни написали, что Мадонна выглядит пугающе, другие начали спрашивать дату выхода ее нового альбома.
В феврале текущего года исполнительница шокировала фанатов, опубликовав свое обнаженное фото. Всего за три часа эта фотография набрала более 65 тысяч лайков.
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