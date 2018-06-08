Тина Кунаки показала помолвочное кольцо на прогулке с Венсаном Касселем

В конце мая 21-летняя Тина Кунаки намекнула на то, что 51-летний Венсан Кассель сделал ей предложение: модель опубликовала совместное с актером фото и сопроводила его эмодзи кольца. На днях в сети появилась новая порция снимков пары, на которых можно рассмотреть ювелирное изделие на безымянном пальце Тины — кажется, скоро и вправду будет свадьба!

Фотография: Legion-Media Венсан Кассель и Тина Кунаки

Эти кадры были сделаны, когда влюбленные направлялись на обед в один из престижных нью-йоркских ресторанов. Тина и Венсан не скрывались от репортеров, но и не слишком были рады спонтанной фотосъемке.

Наряды в этот день на Кунаки и Касселе были похожи: оба были в светло-голубых джинсах и рубашках.

Как сообщают западные СМИ, свадьба состоится в августе этого года. Также инсайдеры рассказали, что Тина уже выбрала подвенечное платье — от дизайнера Viktor & Rolf, а сама свадьба пройдет в во французском городе Биарриц.

Фотография: Getty Венсан Кассель и Тина Кунаки

Напомним, что Венсан и Тина познакомились на Ибице, где оба отдыхали. В разговоре с журналистами модель призналась, что даже не догадывалась о творческой профессии своего возлюбленного. По словам девушки, она выросла на ферме и в детстве никогда не смотрела телевизор, поэтому не знала, кто такой Венсан Кассель.