Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели

И мужчины обвиняли девушку в том, что ее очень сложно удовлетворить.

7/10 И мужчины обвиняли девушку в том, что ее очень сложно удовлетворить.

В свободное от основной работы время Эми с удовольствием позирует как модель в нижнем белье.

3/10 В свободное от основной работы время Эми с удовольствием позирует как модель в нижнем белье.

Самой Эми 26 лет, с 17 лет она ведет половую жизнь.

2/10 Самой Эми 26 лет, с 17 лет она ведет половую жизнь.

Самым распространенным определением, которое получают в свой адрес модели нижнего белья и танцовщицы бурлеска, пожалуй, будет «знойная» или «горячая». Видя такую женщину, многие мужчины мысленно рисуют картины страстной ночи с «заводной штучкой».

Но 26-летняя Эми Гледхилл не такая. Почти десять лет она вела половую жизнь и неизменно разочаровывала мужчин во время секса. Они предъявляли ей претензии, что ее «слишком тяжело удовлетворить». Эми и сама все время думала, что с ней не так и почему она не может испытать оргазм. В итоге Гледхилл обратилась к сексологу, который поставил ей диагноз — аноргазмия.

Эми, которая без проблем ведет себя развязно на сцене и на съемочной площадке, в постели с мужчиной становилась робкой и все время мечтала прикрыться одеялом.

Facebook Эми Гледхилл

После нескольких сеансов у сексолога девушка смогла частично перебороть проблему. Она научилась доверять партнеру и расслабляться во время совместных ласк. Сейчас она может достичь оргазма посредством обоюдной мастурбации. Кроме того, Эми больше не зацикливается на оргазме, что позволило ей получать удовольствие просто от самого сексуального процесса.