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Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели
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Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели 

Рамблер 1 час назад
Девушка объяснила, что позволяет ей получать удовольствие от сексуального процесса.
1/10  Эми Гледхилл знает, что у мужчин при взгляде на нее текут слюнки.
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2/10  Самой Эми 26 лет, с 17 лет она ведет половую жизнь.
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3/10  В свободное от основной работы время Эми с удовольствием позирует как модель в нижнем белье.
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4/10  Кроме того, Эми танцует бурлеск.
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5/10  Но раскованная профессия не мешает девушке разочаровывать мужчин в постели.
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6/10  Раскованная Эми долгие годы не знала, что такое оргазм.
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7/10  И мужчины обвиняли девушку в том, что ее очень сложно удовлетворить.
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8/10  В итоге Эми Гледхилл обратилась к сексологу.
Фото:
9/10  Сегодня она получает оргазм от совместной мастурбации с партнером.
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10/10  Со своим бойфрендом Эми уже больше года.
Фото:
Самым распространенным определением, которое получают в свой адрес модели нижнего белья и танцовщицы бурлеска, пожалуй, будет «знойная» или «горячая». Видя такую женщину, многие мужчины мысленно рисуют картины страстной ночи с «заводной штучкой».
Но 26-летняя Эми Гледхилл не такая. Почти десять лет она вела половую жизнь и неизменно разочаровывала мужчин во время секса. Они предъявляли ей претензии, что ее «слишком тяжело удовлетворить». Эми и сама все время думала, что с ней не так и почему она не может испытать оргазм. В итоге Гледхилл обратилась к сексологу, который поставил ей диагноз — аноргазмия.
Эми, которая без проблем ведет себя развязно на сцене и на съемочной площадке, в постели с мужчиной становилась робкой и все время мечтала прикрыться одеялом.
Facebook Эми Гледхилл
После нескольких сеансов у сексолога девушка смогла частично перебороть проблему. Она научилась доверять партнеру и расслабляться во время совместных ласк. Сейчас она может достичь оргазма посредством обоюдной мастурбации. Кроме того, Эми больше не зацикливается на оргазме, что позволило ей получать удовольствие просто от самого сексуального процесса.
Женский форум
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