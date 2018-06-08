Михаил Лабковский: почему мужчины делят женщин на «жен» и «любовниц»

У некоторых мужчин есть такая проблема. Они женятся на одних, а спят с другими. Их интимная жизнь — это одно, а семейная — совершенно из другой области.

У таких мужчин секс в браке пропадает где-то на второй год, но зато появляется масса любовниц, с которыми они наверстывают упущенное. Инфантильность мужчин — это одна из самых популярных проблем разлада в паре. И сейчас я объясню, причем тут инфантильность вообще.

Кадр из фильма «Матч Поинт»

На проститутках никто не женится

Эта теория еще была описана в многочисленных работах Фрейда. В процессе развития мальчиков и девочек есть такой этап, когда эротическое чувство с романтическим не сходятся и адресуются совершенно разным субъектам. Для примера возьмем гипотетического старшеклассника (может, кто-нибудь сейчас вспомнит себя). Он влюблен в свою соседку по парте. Он ее боготворит, надышаться не может, обожает. Но хочет этот юноша не ее. Ему нравится грудастая буфетчица или недоступная руссичка, или даже мама той самой одноклассницы.

Эта самая «взрослая, опытная женщина» — главный герой его эротических фантазий. А вот думать всякое «такое» про нежное существо из восьмого «Б» нельзя, она же чиста и невинна!

Потом мальчики взрослеют, и у них эротическое с романтическим по идее должно «сойтись». То есть, у зрелого мужчины к объекту чувств есть еще и половое влечение. Но не все, увы, этот этап благополучно перерастают.

Кадр из фильма «Матч Поинт»

Причин тут много. Во-первых, это может быть вообще таким социокультурным явлением. Если парень рос в семье, где ему популярно объясняли про «грех, грязь и разврат», про то, какими должны быть «приличные» женщины и как они отличаются от «неприличных», у парня может плотно засесть в голове такое нездоровое табу.

Жена, мать моих детей — это как бы храм чистоты, а незамужняя соседка, которая ходит как назло в коротком платье — это сосуд греха, так сказать. Вот она, вторая — чисто для секса. А прекрасная жена — это для супружеского долга, для нежных поцелуев. С ней мы любовью занимаемся (хоть и редко), детей делаем. А с «нехорошей женщиной» можно делать всякие «непристойные» дела.

И этими губами ты целуешь моих детей?

Многие мужчины думают, что у парней проблем с понятием «греха» и табуированным сексом нет. Есть, да еще как! У меня на консультации ни раз были мужчины, которые били себя пяткой в грудь и говорили: «Я люблю свою жену до умопомрачения, но изменяю, потому что я нормальный мужик и мне тоже нужен секс!».

Кадр из фильма «Матч Поинт»

Вторая причина этого «задвига» — банальная недоразвитость. Если в юношестве человек получил психотравму, его отвергали, бросали, обманывали, то у него в голове может остаться такое деление женщин на «вдуваемых» и «святых». И если эти психотравмы не лечить у специалиста, мужчина сам своим отношениям роет могилу. Иногда даже так получается, что он просто не способен завести роман, который продлится чуть больше, чем пару месяцев. Потому, что «женщину, которую люблю» хотеть категорически нельзя, зато с партнершами на одну ночь можно реализовывать свое сексуальное желание.

Пора заканчивать с иллюзиями

Если в длительных отношениях у человека пропадает страсть, если мужчина не может любить одну и хотеть ее же, то надо признать, что проблема существует. А вообще, делить женщин на «приличных» и «неприличных» — это уже симптом.

Когда у человека в голове есть идея, что нормальная женщина секса «за просто так» не хочет, что она будет беречь себя, и что сексуальная раскрепощенность — удел «низких» и «падших», стоит задать себе парочку важных вопросов.

Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Во-первых, почему так. Почему человека смущает девушка, у которой нет никаких проблем со своей сексуальностью. Почему свободная от стереотипов женщина вызывает у мужчины какие-то вопросы. И почему он превратил свою жену или сожительницу фактически в «сестру». Тут уже следует целый ворох проблем — инцестиозность отношений (когда, например, мужчина чувствует, что супруга — это что-то типа его близкого родственника). Или внутренний конфликт. И жену ангелоподобную обижать не хочется, и как-то сексом заниматься надо.

Во-вторых, надо спросить себя, почему у мужчины стоит знак равенства между сексуальным влечением и «плохим поступком». То есть, изначально в этой парадигме существует идея, что секс — это в принципе дело темное. И с этим точно надо разбираться.

Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Самостоятельно выяснить, что и когда пошло не так — довольно сложно. Для этого потребуется визит к специалисту, а может и не один. Впрочем, это всегда вопрос мотивации. Наши мужчины вообще редко ходят по врачам, а посетить с интимной проблемой целого психолога (!) уже звучит страшно. По той же логике, конечно же, парни сами себе удаляют зубы, вырезают аппендицит и, в случае чего, могут и трепанацию черепа сделать самостоятельно.

Но с другой стороны можно так и всю жизнь прожить с нежеланной, но любимой, периодически встречаясь с нелюбимыми, но желанными. Если человек любит мучиться, никто не в праве его останавливать на этом поприще.