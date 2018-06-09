Кудрявцева и Макаров отпраздновали годовщину свадьбы

47-летняя Лера Кудрявцева уже шесть лет вместе с хоккеистом Игорем Макаровым . Поженились они в 2013 году, но отношения стали строить за год до этого. Телеведущая не раз признавалась, что хочет родить своему избраннику малыша, но долгое время у нее это не получилось сделать. Однако недавно появились слухи, что она беременна. Сначала звезда скрывала свое «интересное» положение, но недавно продемонстрировала изменившуюся фигуру и впервые заговорила о том, что скоро вновь станет мамой. Она даже отказалась вести премию Муз-ТВ из-за того, что ждет ребенка.

Вчера Кудрявцева отметила годовщину свадьбы со своим супругом. Она разместила трогательное фото, на котором запечатлена во время отдыха с Макаровым. В кадре они сидят на пляже и с нежностью смотрят друг на друга. «Первый юбилей! Годовщина свадьбы! 5 лет! Игорь, люблю», — написала телеведущая. Поклонники восхитились снимком и отметили, что они очень красивая и гармоничная пара. «Как время летит! Уже 5 лет прошло, с ума сойти!», «Очень красивая пара! А ты Лера очень рисковая!Радости в ваш дом!», «Долгих счастливых лет совместной жизни!», — прокомментировали пост подписчики.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1797170953651130318_173735863"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Напомним, что ране два года Лера была замужем за барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, от которого родила сына Жана. Лишь недавно телеведущая показала взрослого наследника, так как он не любит публичность. Также Кудрявцева была в отношениях с бизнесменом Матвеем Морозовым , но в 2007 году они расстались прожив вместе три года. Несколько лет звезда крутила роман с Сергеем Лазаревым , но до свадьбы у них дело так и не дошло. Сейчас она счастлива в браке с Макаровым.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1775514070193368476_205518084"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);