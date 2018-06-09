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«Первый юбилей!»: Лера Кудрявцева отмечает годовщину свадьбы с супругом
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«Первый юбилей!»: Лера Кудрявцева отмечает годовщину свадьбы с супругом 

Eva.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
Лера Кудрявцева уже пять лет находится в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Многие скептически относятся к отношениям супругов, ведь между ними немаленькая разница в возрасте — 17 лет, но вопреки всей критике они отмечают годовщину и ждут общего ребенка.
Кудрявцева опубликовала нежный фотоснимок с мужем и поздравила его со знаменательным в их жизни событием: «Первый юбилей! Годовщина свадьбы! 5 лет!», — написала счастливая жена. Но вот только большая часть публики не спешит поздравлять телеведущую и заверяет, что счастье её продлится недолго. Многие уверены, что через несколько лет молодой хоккеист уйдет от женщины, найдя себе более подходящую пару.
Уже неоднократно люди указывали Кудрявцевой на большую разницу в возрасте, некоторые даже сравнивали пару с матерью и сыном. Однако мало кого может удивить такой неравный в некотором роде брак, в шоу-бизнесе есть известные всей стране супруги и с большим промежутком в годах. В общем, злопыхатели не верят в искренность отношений Леры и Игоря, впрочем, это никак не мешает им оставаться счастливыми и любить друг друга. Также и Валерия с Иосифом Пригожиным наперекор всем оскорблениям и осуждениям поженились и живут в браке целых 14 лет, а на днях даже обвенчались. Поэтому доброжелательные подписчики попросили Кудрявцевуу не обращать внимания на неприятные комментарии и поберечь свои нервы ради будущего малыша. «Поздравляю! Какая вообще разница сколько ему лет! Он любит ее, и это главное!» «Я не верила в отношения до последнего, пока не узнала, что она в положении!» «Пять — это уже значимая дата! Поздравляем!» «Посмотрим, что будет еще через пять или через десять, когда Лере будет под 60, а ему всего лишь 40…» «Ну да.. это сейчас разница не так ощущается, а через лет 20 ого-го, как ощутима будет.. молодой мужик.. и старая, простите, бабка…»
А недавно у Леры появилось новое увлечение: к удивлению фанатов, она начала играть на гитаре. Женщина с энтузиазмом держит в руках струнный инструмент, а поклонники с замиранием сердца ждут, когда и она начнет покорять российскую эстраду.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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