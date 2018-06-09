Бекхэмы поведали о разводе

Дэвид Бекхэм (David Beckham) и его супруга Виктория (Victoria Beckham) отрицают «дикие» слухи о том, что они намерены развестись. Слухи появились в социальных сетях в пятницу утром, утверждалось, что пара намерена разойтись после более чем 20 лет брака. Уже к полудню принимались ставки на то, распадется ли пара. Но самих Бекхэмов никто не спросил.

К вечеру официальным представителям пары пришлось прокомментировать слухи, назвав их «дикими» и «смехотворными». «Нет никаких заявлений об этом на данный момент, никакого развода, только большое количество сплетников из Китая и фейковых новостей в соцсетях, — сказал представитель звезд изданию The Sun. — Все это очень странная и стыдная потеря времени».

Всего за несколько дней до этого пара объявила, что они выставят на аукцион костюмы, в которых они были на королевской свадьбе, чтобы собрать деньги для жертв взрывов в Манчестере. И всего через несколько часов после того, как слухи были опровергнуты, Виктория выложила фотографию со всей своей семьей, включая тринадцатилетнего Круза, пятнадцатилетнего Ромео и шестилетнюю Харпер.

В прошлом году Дэвид отреагировал на обычные слухи об их браке. «Люди говорят о нас, что мы остаемся вместе потому, что представляем собой бренд, — сказал он тогда. — Конечно, это не так. Мы вместе, потому что любим друг друга и потому что у нас четверо замечательных детей».