Развод? Не слышали! Виктория и Дэвид Бекхэм продемонстрировали семейную идиллию

После очередных слухов о том, что Виктория Дэвид Бекхэм разводятся, супруги появились на публике вместе и выглядели очень счастливыми.

В последнее время все чаще стали появляться слухи о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм разводятся. Пока таблоиды раздували эту историюm поклонники пары расстраивались, а злопыхатели радовались, сами супруги прекрасно проводили время вместе. Виктория опубликовала совместный снимок с Дэвидом, на котором они поизуруют на бэкстейдже мужской Недели моды в Лондоне.

— подписала фото Виктория.

Снимок уде набрал более полумилоиона лайков, а фолловеры не перестают восхищаться парой и призывают не верить сплетням: «Серьезно?! Хватит верить таблоидам!», «Потрясающая пара! », «Какие же вы красивые», «Просто ВАУ», «Лучшая пара», «Ребята, не расставайтесь, вы лучшмие», «Да никкто их не разлучит!», «И правильно! Так держать! Плевать на слухи».